亞職交流賽／小深田大翔4度來台超有緣 看到古林速球燃鬥志
樂天金鷲隊內野手小深田大翔跟台灣很有緣，當年選秀會中被金鷲第一指名時人正在台灣，今年再次隨隊回到「福地」參加亞洲職棒交流賽，而今年在日職與古林睿煬的對戰也讓他印象深刻。
小深田大翔透露，自己高中時期就曾作為兵庫縣代表來台，加上2018年效力社會人球隊來台參加冬季聯盟，隔年則是入選亞錦賽日本隊再次來台，如今他一軍主力之姿再次來到台灣已經是第四次造訪，「亞錦賽那時候輸給台灣，對於台灣選手的強壯體格印象深刻。」
今年對戰古林睿煬7打數2安打、打擊率2成86，在隊上對戰古林超過7打數的選手中已經是第二佳，僅次於淺村榮斗的8打數4安打，談到與古林的對戰，小深田大翔說：「第一次對上的時候，覺得他的速球很強，也讓我燃起鬥志、不想輸，可能有這樣的想法，所以表現還不錯。」
金鷲陣中也有台灣選手，今年升上一軍的陽柏翔同樣是腳程快的選手，想跟小深田大翔請益盜壘技巧，小深田表示，他剛上一軍時有稍微交流，透過這次交流賽的機會，希望未來有更多交流。
