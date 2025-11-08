快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

聽新聞
0:00 / 0:00

亞職交流賽／小深田大翔4度來台超有緣 看到古林速球燃鬥志

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天金鷲隊內野手小深田大翔因為亞洲職棒交流賽第四度來台。記者蘇志畬／攝影
樂天金鷲隊內野手小深田大翔因為亞洲職棒交流賽第四度來台。記者蘇志畬／攝影

樂天金鷲隊內野手小深田大翔跟台灣很有緣，當年選秀會中被金鷲第一指名時人正在台灣，今年再次隨隊回到「福地」參加亞洲職棒交流賽，而今年在日職與古林睿煬的對戰也讓他印象深刻。

小深田大翔透露，自己高中時期就曾作為兵庫縣代表來台，加上2018年效力社會人球隊來台參加冬季聯盟，隔年則是入選亞錦賽日本隊再次來台，如今他一軍主力之姿再次來到台灣已經是第四次造訪，「亞錦賽那時候輸給台灣，對於台灣選手的強壯體格印象深刻。」

今年對戰古林睿煬7打數2安打、打擊率2成86，在隊上對戰古林超過7打數的選手中已經是第二佳，僅次於淺村榮斗的8打數4安打，談到與古林的對戰，小深田大翔說：「第一次對上的時候，覺得他的速球很強，也讓我燃起鬥志、不想輸，可能有這樣的想法，所以表現還不錯。」

金鷲陣中也有台灣選手，今年升上一軍的陽柏翔同樣是腳程快的選手，想跟小深田大翔請益盜壘技巧，小深田表示，他剛上一軍時有稍微交流，透過這次交流賽的機會，希望未來有更多交流。

古林睿煬 樂天金鷲

延伸閱讀

日職／火腿隊公布秋訓時程 古林睿煬列一軍名單

日職／軟銀連2年闖總冠軍賽 古林睿煬火腿首賽季結束

日職／零失分好投交棒隊友 古林睿煬助火腿逆境扳平：真的很開心

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

相關新聞

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

樂天金鷲隊球星辰己涼介因為12強的一句豪語，意外在台灣球迷心中留下深刻印象，更因此與富邦悍將隊投手江國豪跨海結緣，兩人今...

亞職交流賽／王彥程沒缺席！為樂天金鷲送上知名三明治

樂天金鷲隊台灣投手王彥程雖然沒有參加亞洲職棒交流賽，但他仍貼心為隊友們送上台灣知名三明治，也期待賽後與隊友們聚餐，共享台...

亞職交流賽／小深田大翔4度來台超有緣 看到古林速球燃鬥志

樂天金鷲隊內野手小深田大翔跟台灣很有緣，當年選秀會中被金鷲第一指名時人正在台灣，今年再次隨隊回到「福地」參加亞洲職棒交流...

亞職交流賽／鍾亦恩期待披猿袍亮相 體重、球速都向上提升

樂天桃猿隊參戰桃園亞洲職棒交流賽，今年選秀第一指名鍾亦恩有望首次穿上球衣亮相，繼U18世界盃後又要對上國外球隊，鍾亦恩期...

日職／陽柏翔回台出賽想打「漂亮安打」 盜壘抓節奏成課題

旅日樂天金鷲隊野手陽柏翔回到家鄉台灣出賽，交流賽首戰在家人面前打出內野安打，他表示因太想表現反而打不好，「希望今天有漂亮...

日職／穿金鷲球衣在台灣敲安 陽柏翔回顧旅日甘苦

桃園亞洲職棒交流賽昨天首戰由日職樂天金鷲隊對上韓職KT巫師隊，台灣小將陽柏翔展現飛快腳程跑出內野安打，他自認沒有打好，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。