聽新聞
0:00 / 0:00
亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥
樂天金鷲隊球星辰己涼介因為12強的一句豪語，意外在台灣球迷心中留下深刻印象，更因此與富邦悍將隊投手江國豪跨海結緣，兩人今天在桃園棒球場碰面，江國豪為這位好友送上枕頭、鳳梨酥等伴手禮。
辰己涼介去年世界12強冠軍戰前放話「輸台灣就改當投手」，結果最終是中華隊擊敗日本隊奪冠，台灣球迷高度關注辰己何時轉任投手，他也透過社群更新練投進度，江國豪更送上手套，而如今辰己把這個手套帶來台灣，只不過登板請求已經被球團回絕。
隨著樂天金鷲隊季後來台參加亞洲職棒交流賽，今天賽前江國豪特別來訪，為辰己涼介送上具有台灣特色的伴手禮，也跟手套一起合照。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言