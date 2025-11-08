亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

樂天金鷲隊球星辰己涼介因為12強的一句豪語，意外在台灣球迷心中留下深刻印象，更因此與富邦悍將隊投手江國豪跨海結緣，兩人今天在桃園棒球場碰面，江國豪為這位好友送上枕頭、鳳梨酥等伴手禮。

辰己涼介去年世界12強冠軍戰前放話「輸台灣就改當投手」，結果最終是中華隊擊敗日本隊奪冠，台灣球迷高度關注辰己何時轉任投手，他也透過社群更新練投進度，江國豪更送上手套，而如今辰己把這個手套帶來台灣，只不過登板請求已經被球團回絕。

隨著樂天金鷲隊季後來台參加亞洲職棒交流賽，今天賽前江國豪特別來訪，為辰己涼介送上具有台灣特色的伴手禮，也跟手套一起合照。