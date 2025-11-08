快訊

撞臉祖先？德川家康後代上傳多張對比照 日網朝聖「全在看她的臉」

亞職交流賽／陳世展教辰己涼介說中文 藉交流賽發現不足再加強

中央社／ 桃園8日電
樂天金鷲隊辰己涼介。圖中央社提供
樂天金鷲隊辰己涼介。圖中央社提供

樂天桃猿下勾投手陳世展教辰己涼介說中文，他說，辰己涼介是打實況野球會選的角色、中文發音蠻標準的；加入球隊後主要是投球節奏上的微調，透過交流賽發現不足再加強。

下勾投手陳世展是今年樂天桃猿隊季中選秀第3輪選進好手，結束U18世界盃棒球賽事後回母隊報到，此次桃園亞洲職棒交流賽有被放入名單中，有機會登板投球。

球團發布賽事相關宣傳影片中，陳世展與日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介有互動，陳世展先教辰己涼介用中文說出名字，接著拿著桃猿隊寫著「是有的」標語的毛巾教辰己涼介。

樂天桃猿隊下勾投手陳世展。圖中央社提供
樂天桃猿隊下勾投手陳世展。圖中央社提供

陳世展接受中央社記者訪問表示，辰己涼介的中文發音還蠻標準的，會注意到辰己涼介，是打實況野球遊戲時都會選辰己涼介，辰己涼介在遊戲中的打擊、守備等能力都很好；至於辰己涼介在世界12強賽發言說輸台灣要改當投手的言論，陳世展表示，沒有特別注意，認為就是一種激勵自己的方式。

陳世展表示，進到球隊之後，二軍教練團給比較多的建議，主要在投手節奏上的改變，也有提醒進到職棒可能遇到什麼狀況；至於與類型相似的投手黃子鵬目前僅有打招呼聊天，還沒有太多技術上的交流。

陳世展表示，目前為止技術上沒有太大的修正、都是微調，教練團讓他們先照著自己的方式做，也希望透過此次交流賽發現不足的地方，之後的訓練也會更有方向和目標。

