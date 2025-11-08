亞職交流賽／鍾亦恩期待披猿袍亮相 體重、球速都向上提升

樂天桃猿隊參戰桃園亞洲職棒交流賽，今年選秀第一指名鍾亦恩有望首次穿上球衣亮相，繼U18世界盃後又要對上國外球隊，鍾亦恩期待展現秋訓成果，除了增加的球速外，還有增加的體重。

鍾亦恩在今年選秀獲得樂天指名後，先代表中華隊參戰U18世界盃出賽3場、6.2局，投出14次三振，失5分（4分責失），返台後球團安排他先休息，直到亞洲職棒交流賽才再次出賽。

透過U18的歷練，鍾亦恩更認識到自己與日、韓、美球員的差距，「主要是好球率，知道自己在同年齡層壓制力算不錯，面對職業選手也要保持一樣心態，不要害怕。」

與猿隊會合展開訓練後，鍾亦恩透過比高中更密集的訓練，感受到球速成長，「之前均速大概在135、136、137公里左右，現在有到138、139公里，實戰應該還可以更快。」

另外一點是綽號「紙片人」的他也在努力增重，從秋訓到現在已經多了2公斤，鍾亦恩笑說已經很不容易，「高二到畢業體重都沒變過，營養師希望我到春訓可以增加3.6公斤。」

猿隊今天要對上日職樂天金鷲隊、明天對上韓職KT巫師隊，鍾亦恩將出賽安排交給教練，自己很期待進入職棒後的第一次出賽，「進來到現在還沒出賽過，現在是正式比賽了，想好好表現，看秋訓進步了多少。」