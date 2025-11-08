日職／陽柏翔回台出賽想打「漂亮安打」 盜壘抓節奏成課題

旅日樂天金鷲隊野手陽柏翔回到家鄉台灣出賽，交流賽首戰在家人面前打出內野安打，他表示因太想表現反而打不好，「希望今天有漂亮的安打」，知道腳程是優勢、盜壘抓起跑節奏成明年課題。

20歲內野手陽柏翔前一次在台灣出賽，是高一在台就讀玉里高中期間，之後到日本讀書打球，去年投入日職選秀被樂天金鷲隊選進，今年季末升上一軍，季後也隨隊來台參加交流賽。

日職樂天金鷲隊昨天首戰與韓職KT巫師隊交手，陽柏翔先發打2棒，靠著腳程跑出1支內野安打，他今天賽前受訪表示，高一過後就沒有在台灣出賽，這兩場比賽家人都會到場觀賽，回到家鄉出賽太想要表現，動作有點僵硬，昨天那球沒有打好，希望今天有「漂亮的安打」。

陽柏翔表示，因為喜歡日本職棒，高中決定赴日讀書打球，在日本期間感受到高度競爭，高中100多名球員搶9個先發位置，除了平常的練習，自主訓練也很重要，要想辦法提升自己、比別人更進步。

陽柏翔回憶，高三時夏季大賽，接替上場守備失誤、害球隊輸球，那個挫折影響很大，也成為督促自己不斷進步的動力。

陽柏翔自評，剛加入職棒時打擊並不穩定，直到下半季慢慢適應職棒節奏、開始打出成績，很開心日職一軍首打席就能敲出安打。

腳程是陽柏翔的優勢，但他提到，有腳程卻沒有反映在盜壘次數上是問題，抓投手的節奏、找到好的起跑時機是明年的課題，期許自己成為打跑守三拍子球員。