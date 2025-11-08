日職／穿金鷲球衣在台灣敲安 陽柏翔回顧旅日甘苦

桃園亞洲職棒交流賽昨天首戰由日職樂天金鷲隊對上韓職KT巫師隊，台灣小將陽柏翔展現飛快腳程跑出內野安打，他自認沒有打好，因為太久沒在家鄉打球身體僵硬，但也聽見久違的熟悉語言加油聲。

陽柏翔昨天先發第2棒、二壘手，首局敲出投手方向滾地球出局，第4局敲出游擊飛球出局，第6局打成三壘方向滾地球，投手下丘處理，但陽柏翔快一步跑上一壘，第8局則敲出三壘方向界外飛球出局。

上一次在台灣打球已經是高中一年級時，陽柏翔之後就遠赴日本留學，第二次遞交選秀書才被樂天金鷲隊在去年選秀會中選入，今年一軍初登場的首打席就敲出首安。

回顧這段歷程，陽柏翔解釋，畢業後原本就決定先去獨立聯盟歷練，但因規定需要先遞交日職選秀申請，才能在落選後加盟，去年才是比較正式挑戰職棒。

高中時期，陽柏翔認為收穫最大的就是自主訓練，因為在100多人的競爭中要卡到先發，除了團隊練習外勢必要自己再加強，唯一可惜是高三時球隊雖然有打到甲子園，自己雖然有參加地區賽事，但在隊內比賽因緊張頻頻失誤，被踢出名單中，「這也成為我進入職棒後的動力。」

「來到日本後，就一直想要進入日本職棒，因為我很喜歡。」陽柏翔自認打擊還有要加強的地方，今年也是到下半季才比較適應職棒節奏，「升上一軍時很興奮，想要今年就有機會敲出安打，沒想到第一打席就完成。」

回顧今年球季，陽柏翔認為需要進步的地方在於盜壘次數，在二軍87場出賽雖然有13次盜壘，但他認為沒有發揮到腳程優勢，「抓投手的時機還是慢了一點，像是小深田（大翔）就很會抓節奏，我也會把握機會跟他請教，希望可以成為跑打守三拍子球員。」 樂天金鷲隊台將陽柏翔隨隊來台參加亞洲職棒交流賽。記者蘇志畬／攝影