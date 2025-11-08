快訊

亞職交流賽／林立先休兵 古久保健二提議一日總教練

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
古久保健二。聯合報系資料照
剛在台灣大賽拿下冠軍的樂天桃猿隊，馬上又參加桃園亞洲職棒交流賽，今天首戰對上同集團的日職樂天金鷲隊，林立不在出賽名單中，總教練古久保健二坦言是讓他休息一下，還開玩笑說「今天就讓他當一日總教練好了」。

猿隊原本安排林立出賽，不過古久保健二表示，林立打了一整年，台灣大賽也是帶傷出戰，「就讓他好好休息，這次比賽主要給年輕球員發揮。」

至於開玩笑的一日總教練，或許有球迷期待看到林立上場換投的畫面，古久保也笑說：「可以考慮，不過他本人應該不想吧？如果球迷會很開心的話，那我再跟他溝通一下。」

猿隊今天先發打序中，只有捕手宋嘉翔是今年一軍穩定主力，其餘都以二軍、年輕球員為主，古久保健二也說：「希望他們明年能夠站穩先發，今天的打序是有這樣的期待，也讓他們看看其他國家的文化，能夠在這次交流賽有所成長。」

林立 古久保健二 樂天金鷲

