棒球／「野孩子夢想棒球日」公益賽 原民會副主委陳義信鼓勵追逐夢想
原民會副主委陳義信受邀出席「野孩子起步走」節目舉辦的「野孩子夢想棒球日」公益球賽，而作為前職棒傳奇投手「假日飛刀手」的陳義信，今天（8日）更是特別以精神導師的身分，鼓勵棒球小將們全力以赴，以球會友，展現偏鄉的孩童對運動的熱忱及追逐夢想的精神。
「野孩子起步走」是一檔長期關注於偏鄉體育發展的節目，透過紀錄偏鄉孩童運動隊的故事，喚醒大眾對於偏鄉教育的重視。而本次舉辦的「野孩子夢想棒球日」公益球賽，正是由節目組曾拍攝的4支少棒隊伍─台中市德芙蘭國小、苗栗縣汶水國小、彰化縣線西國小及南投縣千秋國小進行友誼賽，期盼為偏鄉球隊提供耀眼的舞台。
現場更邀集多位棒球明星，除陳義信外，更有「二壘的魔術師」黃忠義、「森林王子」張泰山、「神全」林益全及味全龍隊劉時豪等4位重磅棒球明星一同鼓勵小將們盡情發揮實力。
陳義信表示，原民會長期關注原住民族地區及偏鄉區域的基層體育發展，鼓勵原住民的孩童們克服環境困難，朝目標勇敢邁進。原民會透過協助原住民族推展健康體適能，及參與國際體育競技，期盼輔導原住民族自學齡前、各學習階段至成人，都持續熱身於體育運動，除培養潛力運動人才外，更是促進原住民族人養成運動習慣，促進族人身心健康。
陳義信更特別鼓勵孩子們，在賽場上盡情揮灑汗水、努力追逐夢想，相信今日專注比賽的孩子們，都是具有潛力的幼苗，將持續成長茁壯，都將成為運動賽場上閃耀的新星。而原民會也將會作為原住民族地區及偏鄉孩子的後盾，持續推動偏鄉教育及體育的發展。
