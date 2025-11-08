中職／林安可獲得西武關注 球團本部長：非常有魅力

統一獅隊強打者林安可今年球季結束後行使旅外自由球員權利，獲得不少日職球隊關注，其中西武隊球團本部長廣池浩司更直言，他是有魅力的選手。

林安可今年才跟獅隊簽下3年複數年約、合約總值2160萬元，獅隊雖然有留人之心，不過林安可選擇行使權利向外探詢機會，只因旅外一直是他的目標與夢想。

林安可今年球季有著3成18打擊率、23轟的成績，是中職頂尖打者之一，加上去年世界12強棒球賽的好表現，讓他進入日職球隊雷達中，領隊蘇泰安也證實，目前已有日本球團正式接觸。

目前傳出傳出養樂多、讀賣巨人、軟銀鷹、西武獅都有興趣，西武更與獅隊有長期合作關係，廣池浩司昨日談及自由球員補強時，也提到台灣的林安可，「他的擊球速度很快，非常有魅力。」

西武隊目前對火腿隊行使國內自由球員的內野手石井一成進行調查，因目前外崎修汰、源田壯亮都已32歲，內野整備是球隊的重要課題之一。