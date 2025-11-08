聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／中華隊不容忽視 日本首冠名將提醒：不是「格下球隊」
日本隊在明年世界棒球經典賽要挑戰衛冕，預賽先對上台、韓等亞洲隊伍，在首屆經典賽奪冠的冠軍隊成員和田一浩特別提醒不容輕忽，特別台灣並非想像中的「格下（低等級）」球隊。
職棒生涯達成2000安及300轟的和田一浩，近日在Podcast節目《Full-Count LAB》中，分享自身擔任日本代表隊的經驗，談到了亞洲球隊在國際賽中的「可怕之處」。
明年位在C組的日本隊首戰要先在3月6日對上中華隊，隔天再與南韓隊交手，和田一浩分析，這兩隊的的打球風格很接近日本，擅長細膩戰術與穩健的運作，如果對方推出王牌投手，日本隊恐怕會陷入苦戰，「真的很難纏。」
和田一浩強調南韓隊的團結力，「如果把日本的實力定為100，韓國也許是90，但他們會靠團隊力量彌平差距。個人能力日本是占上風沒錯，但若只是一場定勝負的比賽，團結力就會成為關鍵。」
和田一浩指出，無論用什麼手段都要贏球的執著心，是日本職棒應該學習的地方，也提到去年在世界12強棒球賽奪冠的中華隊，也展現出同樣的團結力特質，「他們絕不是所謂的『格下』球隊。」
回顧2006年第一屆經典賽，日本隊雖然拿下冠軍，但過程中曾兩度敗給南韓隊，2004年雅典奧運更是苦戰到延長賽10局才以再見安打險勝中華隊，這兩場戰役和田一浩都有參與，所以更加戒慎恐懼。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言