經典賽／中華隊不容忽視 日本首冠名將提醒：不是「格下球隊」

日本隊在明年世界棒球經典賽要挑戰衛冕，預賽先對上台、韓等亞洲隊伍，在首屆經典賽奪冠的冠軍隊成員和田一浩特別提醒不容輕忽，特別台灣並非想像中的「格下（低等級）」球隊。

職棒生涯達成2000安及300轟的和田一浩，近日在Podcast節目《Full-Count LAB》中，分享自身擔任日本代表隊的經驗，談到了亞洲球隊在國際賽中的「可怕之處」。

明年位在C組的日本隊首戰要先在3月6日對上中華隊，隔天再與南韓隊交手，和田一浩分析，這兩隊的的打球風格很接近日本，擅長細膩戰術與穩健的運作，如果對方推出王牌投手，日本隊恐怕會陷入苦戰，「真的很難纏。」

和田一浩強調南韓隊的團結力，「如果把日本的實力定為100，韓國也許是90，但他們會靠團隊力量彌平差距。個人能力日本是占上風沒錯，但若只是一場定勝負的比賽，團結力就會成為關鍵。」

中華隊去年擊敗日本隊奪下世界12強冠軍。資料照

和田一浩指出，無論用什麼手段都要贏球的執著心，是日本職棒應該學習的地方，也提到去年在世界12強棒球賽奪冠的中華隊，也展現出同樣的團結力特質，「他們絕不是所謂的『格下』球隊。」

回顧2006年第一屆經典賽，日本隊雖然拿下冠軍，但過程中曾兩度敗給南韓隊，2004年雅典奧運更是苦戰到延長賽10局才以再見安打險勝中華隊，這兩場戰役和田一浩都有參與，所以更加戒慎恐懼。