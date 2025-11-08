快訊

中職／林安可獲得西武關注 球團本部長：非常有魅力

高喊「我愛台積」！黃仁勳中文致詞：沒有台積電…就沒有今天的輝達

教職求生術／北市缺師連年破2千人 教育局三招能穩師資？

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊不容忽視 日本首冠名將提醒：不是「格下球隊」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本隊明年經典賽尋求衛冕。 美聯社
日本隊明年經典賽尋求衛冕。 美聯社

日本隊在明年世界棒球經典賽要挑戰衛冕，預賽先對上台、韓等亞洲隊伍，在首屆經典賽奪冠的冠軍隊成員和田一浩特別提醒不容輕忽，特別台灣並非想像中的「格下（低等級）」球隊。

職棒生涯達成2000安及300轟的和田一浩，近日在Podcast節目《Full-Count LAB》中，分享自身擔任日本代表隊的經驗，談到了亞洲球隊在國際賽中的「可怕之處」。

明年位在C組的日本隊首戰要先在3月6日對上中華隊，隔天再與南韓隊交手，和田一浩分析，這兩隊的的打球風格很接近日本，擅長細膩戰術與穩健的運作，如果對方推出王牌投手，日本隊恐怕會陷入苦戰，「真的很難纏。」

和田一浩強調南韓隊的團結力，「如果把日本的實力定為100，韓國也許是90，但他們會靠團隊力量彌平差距。個人能力日本是占上風沒錯，但若只是一場定勝負的比賽，團結力就會成為關鍵。」

中華隊去年擊敗日本隊奪下世界12強冠軍。資料照
中華隊去年擊敗日本隊奪下世界12強冠軍。資料照

和田一浩指出，無論用什麼手段都要贏球的執著心，是日本職棒應該學習的地方，也提到去年在世界12強棒球賽奪冠的中華隊，也展現出同樣的團結力特質，「他們絕不是所謂的『格下』球隊。」

回顧2006年第一屆經典賽，日本隊雖然拿下冠軍，但過程中曾兩度敗給南韓隊，2004年雅典奧運更是苦戰到延長賽10局才以再見安打險勝中華隊，這兩場戰役和田一浩都有參與，所以更加戒慎恐懼。

日本隊 中華隊 經典賽

延伸閱讀

日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備

中國大陸相隔兩年首次進口日本水產品 北京稱加強監管

12強／中華隊《冠軍之路》紀錄片元旦上映 戶鄉翔征也受訪

棒球／王貞治要來了！明年2月隨軟銀鷹再次來台 上次來有神預言

相關新聞

中職／林安可獲得西武關注 球團本部長：非常有魅力

統一獅隊強打者林安可今年球季結束後行使旅外自由球員權利，獲得不少日職球隊關注，其中西武隊球團本部長廣池浩司更直言，他是有...

經典賽／中華隊不容忽視 日本首冠名將提醒：不是「格下球隊」

日本隊在明年世界棒球經典賽要挑戰衛冕，預賽先對上台、韓等亞洲隊伍，在首屆經典賽奪冠的冠軍隊成員和田一浩特別提醒不容輕忽，...

12強／中華隊《冠軍之路》紀錄片元旦上映 戶鄉翔征也受訪

預約明年最熱血的電影！中華隊在世界12強棒球賽為台灣拿下世界冠軍，紀錄片電影《冠軍之路》將於2026年1月1日全台上映，...

亞職交流賽／宋家豪傷勢回歸「踏出第一步」 開心家鄉獻技

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪隨隊來台打交流賽，今年經歷傷勢，季末回到一軍，他表示花了很長的時間，雖然回歸後成績不算好，「但已...

棒球／中國CPB爭議 「上海兄弟」按址尋人謎團未解

網傳中國棒球城市聯賽（CPB）中的「上海兄弟」隊徽與中職中信兄弟相似度高，引發爭議。記者今天前往「上海兄弟育樂棒球俱樂部...

中職／林承飛不行使FA綁定3年約 猿隊也想留林立、黃子鵬

中華職棒自由球員資格行使期限將在今天截止，繼富邦悍將隊范國宸之後，樂天桃猿隊林承飛也不會行使權利，樂天桃猿隊提前用三年複...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。