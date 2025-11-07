快訊

中央社／ 桃園7日電
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪(右)隨隊來台打交流賽。圖／主辦單位提供
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪隨隊來台打交流賽，今年經歷傷勢，季末回到一軍，他表示花了很長的時間，雖然回歸後成績不算好，「但已經踏出第一步」，此次回台灣希望讓大家看到異鄉努力的成果。

2025桃園亞洲職棒交流賽由中職樂天桃猿隊、日職樂天金鷲隊、韓職KT巫師隊交手，樂天金鷲隊投手宋家豪以大學長身份率隊來台出賽，他表示很開心可以穿著效力球隊的球衣回到台灣，讓家鄉的人看到這些年在異鄉努力的成果，從剛旅日的菜鳥到現在變成「大學長」，他笑說歲月不饒人。

宋家豪今年季前接受右膝外側半月板縫合手術，直到8月底才回到一軍出賽，9月中登板中繼出賽、奪下暌違485天的勝投。

宋家豪表示，今年開完刀之後，兩隻腳肌力落差很大，開刀過後的3個月，一直努力把右腳的肌力練起來，搭配上半身的投球和協調性，雖然花了很長的時間才回到一軍，「但至少已經踏出第一步」，不放棄任何可以回到場上的機會。

被問起接下來的規劃，以及是否有意打明年世界棒球經典賽（WBC），宋家豪表示，一切計畫都以身體健康為前提去準備，機會來的就順其自然，把身體準備好、就有辦法把握。

樂天金鷲 宋家豪 樂天桃猿

相關新聞

中職／林承飛不行使FA綁定3年約 猿隊也想留林立、黃子鵬

中華職棒自由球員資格行使期限將在今天截止，繼富邦悍將隊范國宸之後，樂天桃猿隊林承飛也不會行使權利，樂天桃猿隊提前用三年複...

中職／與悍將達成合約共識 范國宸不當自由球員：留在富邦拚戰

富邦悍將隊范國宸今年季後雖然取得自由球員資格，但決定不行使此權利，悍將球團也表示，雙方已經達成合約共識，等待確認後會對外...

12強／中華隊《冠軍之路》紀錄片元旦上映 戶鄉翔征也受訪

預約明年最熱血的電影！中華隊在世界12強棒球賽為台灣拿下世界冠軍，紀錄片電影《冠軍之路》將於2026年1月1日全台上映，...

中職／徐若熙爭奪戰不只軟銀 日媒爆：將與歐力士會談

中華職棒味全龍隊強投徐若熙宣布行使海外自由球員權利後，昨天先造訪日職軟銀隊，今天日本媒體報導，歐力士隊也在等待他的到來。

亞職交流賽／宋家豪傷勢回歸「踏出第一步」 開心家鄉獻技

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪隨隊來台打交流賽，今年經歷傷勢，季末回到一軍，他表示花了很長的時間，雖然回歸後成績不算好，「但已...

棒球／中國CPB爭議 「上海兄弟」按址尋人謎團未解

網傳中國棒球城市聯賽（CPB）中的「上海兄弟」隊徽與中職中信兄弟相似度高，引發爭議。記者今天前往「上海兄弟育樂棒球俱樂部...

