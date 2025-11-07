亞職交流賽／宋家豪傷勢回歸「踏出第一步」 開心家鄉獻技

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪隨隊來台打交流賽，今年經歷傷勢，季末回到一軍，他表示花了很長的時間，雖然回歸後成績不算好，「但已經踏出第一步」，此次回台灣希望讓大家看到異鄉努力的成果。

2025桃園亞洲職棒交流賽由中職樂天桃猿隊、日職樂天金鷲隊、韓職KT巫師隊交手，樂天金鷲隊投手宋家豪以大學長身份率隊來台出賽，他表示很開心可以穿著效力球隊的球衣回到台灣，讓家鄉的人看到這些年在異鄉努力的成果，從剛旅日的菜鳥到現在變成「大學長」，他笑說歲月不饒人。

宋家豪今年季前接受右膝外側半月板縫合手術，直到8月底才回到一軍出賽，9月中登板中繼出賽、奪下暌違485天的勝投。

宋家豪表示，今年開完刀之後，兩隻腳肌力落差很大，開刀過後的3個月，一直努力把右腳的肌力練起來，搭配上半身的投球和協調性，雖然花了很長的時間才回到一軍，「但至少已經踏出第一步」，不放棄任何可以回到場上的機會。

被問起接下來的規劃，以及是否有意打明年世界棒球經典賽（WBC），宋家豪表示，一切計畫都以身體健康為前提去準備，機會來的就順其自然，把身體準備好、就有辦法把握。