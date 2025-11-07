12強／中華隊《冠軍之路》紀錄片元旦上映 戶鄉翔征也受訪

預約明年最熱血的電影！中華隊在世界12強棒球賽為台灣拿下世界冠軍，紀錄片電影《冠軍之路》將於2026年1月1日全台上映，除了曾豪駒、陳傑憲分享幕後心境，更訪談到戶鄉翔征透露冠軍戰站在投手丘上的心情。

《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體等正式授權；威剛科技、中華職棒出品，監製張永昌和黃瓀潢領軍、導演龍男•以撒克•凡亞思執導，以及資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。

今天正式釋出由知名設計師陳世川操刀的首張前導海報及正式預告，這部橫跨臺、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片，終於要和大家見面。

紀錄片《冠軍之路》記錄了台灣棒球堅毅不催的精神，從2013年世界棒球經典賽止步八強的遺憾，到去年被封「史上最爛球隊」，再一路走到奪下冠軍的榮耀時刻，導演龍男•以撒克•凡亞思希望透過這部作品傳達：「永遠不要小看自己，只要保持信念，奇蹟就會發生。」

《冠軍之路》除了收錄總教練曾豪駒率領的教練團、情蒐小組以及台灣隊長陳傑憲、捕手林家正等球員分享比賽心情，也訪談多位美、日、古巴關鍵球星，團隊更特別飛往日本東京，訪到12強時對戰的日本武士隊主戰投手戶鄉翔征，他難得吐露冠亞軍之戰站在投手丘上的心境。

韓籍味全龍啦啦隊李多慧也加入受訪行列，台灣的應援團團長小白與啦啦隊員籃籃、峮峮自費前往東京巨蛋應援的珍貴畫面也曝光，峮峮甚至講到激動落淚。

《冠軍之路》這部片的誕生也是段艱辛之路，片中有許多珍貴、不易取得的畫面，花了9個多月時間，在超過120份授權文件下催生出紀錄片。

出品人威剛科技董事長陳立白希望紀錄片能榮耀每一位熱血付出的冠軍球員與教練，「每一張獎牌背後都有一張值得被記住的臉」。在看完《冠軍之路》定剪時盛讚：「超乎預期的好看！」

滅火器樂團更特別為電影量身打造主題曲〈今天的我〉，歌曲以熱血搖滾風格唱出每位球員在挫折後重新站起的勇氣。

紀錄片電影《冠軍之路》收錄總教練曾豪駒（圖中）率領教練團、球員一路奪冠的歷程。圖／牽猴子提供

紀錄片電影《冠軍之路》訪問台灣隊長陳傑憲，透露背後心路歷程。圖／牽猴子提供