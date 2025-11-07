中職／林承飛不行使FA綁定3年約 猿隊也想留林立、黃子鵬

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊林承飛不提FA，續留樂天桃猿3年。 聯合報系資料照
中華職棒自由球員資格行使期限將在今天截止，繼富邦悍將隊范國宸之後，樂天桃猿隊林承飛也不會行使權利，樂天桃猿隊提前用三年複數年合約留下這位內野中線好手，與黃子鵬、林立則持續保持聯絡。

猿隊副領隊礒江厚綺表示，林承飛本人及經紀人持續面談，過程非常順利，也確定選手不會行使FA，「我們很看重承飛，從Lamigo時期到現在，已經達成三年複數年合約的共識，合約的細節則等確定後再公布。」

猿隊今年還有已經行使自由球員的投手黃子鵬，礒江厚綺也表示，與本人、經紀人都已經有過面談，球隊肯定子鵬的長期貢獻，也在國家隊有所發揮，場下則是帶領年輕球員成長，對球隊有正面效應，「希望他能夠留下來，我們持續等待消息。」

主力戰將林立則是將在明年球季後取得自由球員資格，猿隊有意提前綁約，礒江厚綺表示，球隊目前提出的方案都是複數年合約，與林立及經紀人的溝通狀況良好，「後續保持聯繫，有新的進度會再跟大家分享。」

樂天桃猿 林立 自由球員

