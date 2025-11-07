快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

棒球／中國CPB爭議 「上海兄弟」按址尋人謎團未解

中央社／ 上海7日電
中國棒球城市聯賽（CPB）球隊「上海兄弟」引發台灣球迷激烈不滿聲浪。 截圖自CBL中國棒球聯賽社群
中國棒球城市聯賽（CPB）球隊「上海兄弟」引發台灣球迷激烈不滿聲浪。 截圖自CBL中國棒球聯賽社群

網傳中國棒球城市聯賽（CPB）中的「上海兄弟」隊徽與中職中信兄弟相似度高，引發爭議。記者今天前往「上海兄弟育樂棒球俱樂部有限公司」登記住址一探究竟，但並未見到相關公司掛牌。同一大樓內，則有CPB承辦公司上海酷棒的辦公室。

大陸委員會副主委兼發言人梁文傑昨天在例行記者會上談到CPB時說，據了解，整起事件在背後運籌帷幄者，為一家經常和台灣職棒聯盟、棒協合作的運動行銷公司，他們想要將台灣棒球經驗複製到對岸，甚至要將大批台灣球員拉到對岸去，將會密切注意相關情況。

儘管CPB的官方宣傳和中國媒體報導中，從未出現「上海兄弟隊」，但企業登記平台上卻能查到與其名稱相似的「上海兄弟育樂棒球俱樂部有限公司」。

根據愛企查網站，該公司成立時間為8月15日，法定代表人為許廷彰，為港澳台法人獨資，登記地址在上海閔行區。民進黨立委王義川在社群媒體指出，中信集團下的台壽離職董事「許廷彰」，恰巧與「上海兄弟」的代表人同名同姓。

記者來到該公司登記地址，發現是一辦公大樓，但登記的「201室」並不存在，整個2樓是201-1到201-7大小不等的空間，由不同的公司租用，沒有任何一家標示是「上海兄弟育樂棒球俱樂部有限公司」。

但是在3樓，則是承辦CPB的「上海酷棒體育商務有限公司」，成立日期同樣在今年8月15日，也就是在CPB在9月28日宣布成立前一個多月。

記者前往上海酷棒時，有9名員工正在辦公，但沒有主管在場。開會討論用的白板上，還有「台中、綺麗、全越」等字樣，疑似與台灣棒球隊伍有關。根據CPB官方資料，其球隊架構為30人，其中台港澳球員不少於10人。

接待員工表示沒聽說過「上海兄弟隊」，但他們層級有限，整個CPB由中國棒球協會指導，他們也無法擅自發言。員工近日正忙著在不同城市選秀（選拔本土球員）的作業。

這名員工說，官方至今還沒有正式宣布有哪些隊伍，這在11月底的選秀大會上就會揭曉，一切以官方宣布為準。

根據官方發布的消息，CPB在2026賽季的立春聯賽將於2026年1月9日至2月1日在廣東省中山國際棒壘球中心進行。初始會有4支球隊，將以賽會制五輪常規賽、三戰兩勝制總決賽的賽制，進行為期近1個月的賽事。

棒球在台灣是熱門運動，但在中國大陸還非常邊緣。陸委會副主委梁文傑昨天說，大陸突然間要成立一個城市聯賽，這讓人覺得有些超出想像，究竟是出於市場原因或出於政治動機，也會密切加以關注。

有關「上海兄弟」棒球隊及公司的情況，仍有待釐清。

棒球 選秀 中信兄弟

延伸閱讀

陸電商淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會：沒有要封網域

陸配錢麗倡武統遭除籍 陸委會：不排除註銷長期居留許可

蔣萬安有望年底赴上海參加雙城論壇 陸委會：行程需再次送審

陸喊「一中」是參與深圳APEC前提 陸委會：情況恐比2014年更糟

相關新聞

中職／林承飛不行使FA綁定3年約 猿隊也想留林立、黃子鵬

中華職棒自由球員資格行使期限將在今天截止，繼富邦悍將隊范國宸之後，樂天桃猿隊林承飛也不會行使權利，樂天桃猿隊提前用三年複...

中職／與悍將達成合約共識 范國宸不當自由球員：留在富邦拚戰

富邦悍將隊范國宸今年季後雖然取得自由球員資格，但決定不行使此權利，悍將球團也表示，雙方已經達成合約共識，等待確認後會對外...

12強／中華隊《冠軍之路》紀錄片元旦上映 戶鄉翔征也受訪

預約明年最熱血的電影！中華隊在世界12強棒球賽為台灣拿下世界冠軍，紀錄片電影《冠軍之路》將於2026年1月1日全台上映，...

中職／徐若熙爭奪戰不只軟銀 日媒爆：將與歐力士會談

中華職棒味全龍隊強投徐若熙宣布行使海外自由球員權利後，昨天先造訪日職軟銀隊，今天日本媒體報導，歐力士隊也在等待他的到來。

棒球／中國CPB爭議 「上海兄弟」按址尋人謎團未解

網傳中國棒球城市聯賽（CPB）中的「上海兄弟」隊徽與中職中信兄弟相似度高，引發爭議。記者今天前往「上海兄弟育樂棒球俱樂部...

棒球／王貞治要來了！明年2月隨軟銀鷹再次來台 上次來有神預言

現任日本軟銀鷹球團會長、世界棒球傳奇人物王貞治，日前榮獲日本德仁天皇頒授「文化勳章」，中華棒球協會理事長辜仲諒也特別邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。