棒球／中國CPB爭議 「上海兄弟」按址尋人謎團未解

網傳中國棒球城市聯賽（CPB）中的「上海兄弟」隊徽與中職中信兄弟相似度高，引發爭議。記者今天前往「上海兄弟育樂棒球俱樂部有限公司」登記住址一探究竟，但並未見到相關公司掛牌。同一大樓內，則有CPB承辦公司上海酷棒的辦公室。

大陸委員會副主委兼發言人梁文傑昨天在例行記者會上談到CPB時說，據了解，整起事件在背後運籌帷幄者，為一家經常和台灣職棒聯盟、棒協合作的運動行銷公司，他們想要將台灣棒球經驗複製到對岸，甚至要將大批台灣球員拉到對岸去，將會密切注意相關情況。

儘管CPB的官方宣傳和中國媒體報導中，從未出現「上海兄弟隊」，但企業登記平台上卻能查到與其名稱相似的「上海兄弟育樂棒球俱樂部有限公司」。

根據愛企查網站，該公司成立時間為8月15日，法定代表人為許廷彰，為港澳台法人獨資，登記地址在上海閔行區。民進黨立委王義川在社群媒體指出，中信集團下的台壽離職董事「許廷彰」，恰巧與「上海兄弟」的代表人同名同姓。

記者來到該公司登記地址，發現是一辦公大樓，但登記的「201室」並不存在，整個2樓是201-1到201-7大小不等的空間，由不同的公司租用，沒有任何一家標示是「上海兄弟育樂棒球俱樂部有限公司」。

但是在3樓，則是承辦CPB的「上海酷棒體育商務有限公司」，成立日期同樣在今年8月15日，也就是在CPB在9月28日宣布成立前一個多月。

記者前往上海酷棒時，有9名員工正在辦公，但沒有主管在場。開會討論用的白板上，還有「台中、綺麗、全越」等字樣，疑似與台灣棒球隊伍有關。根據CPB官方資料，其球隊架構為30人，其中台港澳球員不少於10人。

接待員工表示沒聽說過「上海兄弟隊」，但他們層級有限，整個CPB由中國棒球協會指導，他們也無法擅自發言。員工近日正忙著在不同城市選秀（選拔本土球員）的作業。

這名員工說，官方至今還沒有正式宣布有哪些隊伍，這在11月底的選秀大會上就會揭曉，一切以官方宣布為準。

根據官方發布的消息，CPB在2026賽季的立春聯賽將於2026年1月9日至2月1日在廣東省中山國際棒壘球中心進行。初始會有4支球隊，將以賽會制五輪常規賽、三戰兩勝制總決賽的賽制，進行為期近1個月的賽事。

棒球在台灣是熱門運動，但在中國大陸還非常邊緣。陸委會副主委梁文傑昨天說，大陸突然間要成立一個城市聯賽，這讓人覺得有些超出想像，究竟是出於市場原因或出於政治動機，也會密切加以關注。

有關「上海兄弟」棒球隊及公司的情況，仍有待釐清。