中職／與悍將達成合約共識 范國宸不當自由球員：留在富邦拚戰

富邦悍將隊范國宸今年季後雖然取得自由球員資格，但決定不行使此權利，悍將球團也表示，雙方已經達成合約共識，等待確認後會對外公布。

范國宸是在2017年選秀會加入悍將，近年成為悍將中心打線的重要一員，曾擔任悍將2年隊長，在2022年、2023年范國宸連續兩年拿下一壘手金手套及最佳十人一壘手雙料大獎。

今年球季范國宸出賽100場，敲出91支安打、13發全壘打，打擊率2成75、長打率4成53的優異成績，其中全壘打數是生涯新高，長打率也是近六年最佳。

今年季後范國宸取得自由球員資格，悍將球團也隨即與范國宸積極洽談合約，雙方洽談順利融洽，已經達成合約共識，相關合約細節，則待日後確認後一併對外公布。

悍將球團表示，國宸是悍將重要的中生代球員，在球場上帶領年輕球員們一同拚戰，也展現穩定的打擊火力。球團也期盼透過這份新合約，讓國宸持續成為團隊的中流砥柱，無論在場上表現或隊友之間都能發揮影響力，與球隊攜手邁向新賽季的更高目標。

范國宸也透過個人社群平台表示，自己很喜歡球隊的環境及氣氛，在富邦就像是在大家庭一樣，球團與經紀人間溝通順暢，因此很快達成合約共識，「我決定繼續留在富邦拚戰，和教練、隊友們一起拚富邦的榮耀。」

范國宸聲明全文如下： 感謝大家對我的關心💙 在今年球季結束後 我就得知自己可以行使自由球員的資格 知道這是身為球員重要的權利 而富邦是我進職棒後一直待的球隊 我自己也很喜歡球隊對球員們的照顧 以及整個球隊的環境及隊友們的氣氛！ 感謝富邦集團大董、二董 以及育樂Joyce總經理、悍將威助副領隊 一直以來對球員們的支持關心 在富邦就像是一個大家庭一樣 這段期間球團與經紀人順暢的溝通 讓我知道球團對我的重視和肯定！ 很快就和球隊達成合約的共識 我決定繼續留在富邦拚戰 和教練、隊友們一起拚富邦的榮耀💪 最後也要感謝悍將家人的應援 有你們的加油聲和支持 是我們繼續努力的動力 明年歡迎你們繼續進場為我們吶喊