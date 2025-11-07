棒球／王貞治要來了！明年2月隨軟銀鷹再次來台 上次來有神預言

現任日本軟銀鷹球團會長、世界棒球傳奇人物王貞治，日前榮獲日本德仁天皇頒授「文化勳章」，中華棒球協會理事長辜仲諒也特別邀請他在2026年再次來台，王貞治欣然允諾，「只要身體狀況許可，非常樂意。」

王貞治以其對日本體壇及文化發展的卓越貢獻獲得「文化勳章」，辜仲諒特別致上誠摯祝賀，並表示王會長長年致力推動台日棒球交流，對台灣棒球發展貢獻良多。

適逢2026年世界棒球經典賽即將開打，王貞治所屬的軟體銀行鷹隊將於2026年2月來台，並與經典賽中華隊進行熱身賽。辜仲諒特別邀請王貞治先生專程來台期間，給予中華隊指導。

此外，雙方也敲定屆時將特別安排一場由王貞治主講的「棒球講座」，期盼透過王貞治豐富的經驗與深厚的棒球智慧，與台灣棒球界分享交流，啟發更多棒球人。

王貞治與台灣情誼深厚，過去多次來台參與公益與體育活動，2023年更受邀出席「2022年亞洲棒球錦標賽」開幕儀式，為台灣首次啟用的台北大巨蛋擔任開球嘉賓。

當時王貞治曾表示：「大巨蛋將為台灣棒球帶來質的改變，這是台灣棒球的重要轉捩點，希望選手們更有自信爭取最高榮耀，也讓台灣有機會挑戰世界冠軍。」

事後證明王貞治預言相當準確，中華隊在2024年世界12強棒球錦標賽，先於大巨蛋小組賽取得4勝晉級東京巨蛋，並最終在冠軍戰打破日本隊國際賽27連勝紀錄，勇奪第三屆世界12強冠軍，成就台灣史上首座成棒世界冠軍榮耀。

展望2026年世界棒球經典賽，辜仲諒表示，期盼中華隊能延續氣勢，與日本隊共同邁向決賽圈，不僅實現王貞治的期許，也再次讓世界看見台灣棒球的實力與驕傲。