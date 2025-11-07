快訊

鳳凰已達輕颱上限今將轉中颱！直接侵襲台灣機率高 這2天影響最劇烈

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

31億珠寶被偷…曝羅浮宮保全密碼「簡單到不行」監控系統爛到爆

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／徐若熙爭奪戰不只軟銀 日媒爆：將與歐力士會談

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍先發投手徐若熙。聯合報系資料照
味全龍先發投手徐若熙。聯合報系資料照

中華職棒味全龍隊強投徐若熙宣布行使海外自由球員權利後，昨天先造訪日職軟銀隊，今天日本媒體報導，歐力士隊也在等待他的到來。

徐若熙今年在中職的每次投球都有大批美職、日職球探關注，最後一次登板更是吸引了軟銀編成育成本部長永井智浩、歐力士隊總經理福良淳一、火腿隊首席棒球總管栗山英樹同場觀察。

今天日本媒體《Sponichi Annex》報導，歐力士隊預計最快將於11月7日與徐若熙展開談判，這位最速可投出158公里速球的右投手，目前正受到多支日本與美國球隊的爭奪。

徐若熙目前人已經在日本，《西日本體育》報導，軟銀隊昨天安排徐若熙參觀「福岡巨蛋」與二軍訓練設施，藉此向他展示球團完善的硬體資源，並與球團相關人士進行會談。

味全龍球團昨日也回應，「目前已有數支球隊對徐若熙選手表達興趣，雙方正陸續進行交流與了解中。若有進一步進展，球團將適時對外說明。」

徐若熙 歐力士 軟銀

延伸閱讀

日職／日媒爆料軟銀與徐若熙秘密接觸！ 參觀福岡巨蛋和二軍設施

中職／巨約在前、洋將名額利多在後 徐若熙如入軟銀是好選擇

中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

中職／軟銀關注徐若熙 日媒點出「158公里火球+精準控球」

相關新聞

中職／徐若熙爭奪戰不只軟銀 日媒爆：將與歐力士會談

中華職棒味全龍隊強投徐若熙宣布行使海外自由球員權利後，昨天先造訪日職軟銀隊，今天日本媒體報導，歐力士隊也在等待他的到來。

棒球／古久保健二領軍對抗日韓 總冠軍教頭掛保證毫無壓力

「2025桃園亞洲職棒交流賽」將於7日到9日在桃園棒球場進行，樂天桃猿總教練古久保健二、日本職棒樂天金鷲隊監督三木肇、南...

中職／陳傑憲出書剖析台灣隊長歷程 難忘游擊連續失誤陰影

中華職棒統一獅隊隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念：從場內到場外，台灣隊長全力以赴的堅持與自白》，以球員的視角回望職...

棒球／KT巫師Lady Wiz吸睛 台日韓啦啦隊也成交流賽亮點

「2025桃園亞洲職棒交流賽」明起連續3天在桃園棒球場開打，中華職棒樂天桃猿、日本職棒樂天金鷲、南韓職棒KT巫師隊出賽，...

影／桃園亞洲職棒交流明登場 樂天桃猿迎戰樂天金鷲、KT巫師

2025桃園亞洲職棒交流賽將於明天起在樂天桃園棒球場正式開打。日本職棒東北樂天金鷲與韓國職棒KT巫師受邀來台，中職本季總...

棒球／陽柏翔隨樂天返台參賽 要把生涯首安球送給家人

2025桃園亞洲職棒交流賽明天將在桃園棒球場開打，日本樂天金鷲、韓職KT巫師隊受邀來台，中職本季總冠軍樂天桃猿隊以地主身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。