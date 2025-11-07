中職／徐若熙爭奪戰不只軟銀 日媒爆：將與歐力士會談

中華職棒味全龍隊強投徐若熙宣布行使海外自由球員權利後，昨天先造訪日職軟銀隊，今天日本媒體報導，歐力士隊也在等待他的到來。

徐若熙今年在中職的每次投球都有大批美職、日職球探關注，最後一次登板更是吸引了軟銀編成育成本部長永井智浩、歐力士隊總經理福良淳一、火腿隊首席棒球總管栗山英樹同場觀察。

今天日本媒體《Sponichi Annex》報導，歐力士隊預計最快將於11月7日與徐若熙展開談判，這位最速可投出158公里速球的右投手，目前正受到多支日本與美國球隊的爭奪。

徐若熙目前人已經在日本，《西日本體育》報導，軟銀隊昨天安排徐若熙參觀「福岡巨蛋」與二軍訓練設施，藉此向他展示球團完善的硬體資源，並與球團相關人士進行會談。

味全龍球團昨日也回應，「目前已有數支球隊對徐若熙選手表達興趣，雙方正陸續進行交流與了解中。若有進一步進展，球團將適時對外說明。」