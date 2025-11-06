棒球／KT巫師Lady Wiz吸睛 台日韓啦啦隊也成交流賽亮點

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
KT巫師隊派出「女團級應援戰隊」Lady Wiz參加交流賽活動。記者藍宗標／攝影
KT巫師隊派出「女團級應援戰隊」Lady Wiz參加交流賽活動。記者藍宗標／攝影

「2025桃園亞洲職棒交流賽」明起連續3天在桃園棒球場開打，中華職棒樂天桃猿、日本職棒樂天金鷲、南韓職棒KT巫師隊出賽，3隊啦啦隊也會一起參加賽前見面會，成為球迷熱議的話題。

KT巫師派出「女團級應援戰隊」Lady Wiz，樂天金鷲Tohoku Golden Angels、地主高人氣的樂天女孩也會同場較勁，成為這次交流賽吸睛亮點。

主辦單位指出，樂天女孩將派出5位人氣成員卉妮、穎樂、曲曲、Mika、貝佳頤，明天開幕日攜手桃園雲豹飛將排球隊專屬的「Peach Girls 17桃氣女孩」推出跨界應援，共12位人氣女孩首次同台，「Peach Girls 17桃氣女孩」韓援朴星垠更將台灣首場演出獻給這次賽事。

Lady Wiz來台8位成員無論是人數、話題性都創下紀錄，本次陣容集結資深核心成員與全能新秀，由擔任隊長的申洗晞領銜，同時派出多位在台灣職業運動界掀起新一波韓流旋風的成員，包括KT Wiz啦啦隊「四大天王」的金海莉、「小 Winter」鄭熙靜和「顏值天花板」李藝斌。

另有被球迷封為「水原女神」的金吉娜、安芝儇閨蜜金韓璱，以及擁有甜美混血臉龐的新星李瑞允，展現KT巫師對這次交流賽的高度重視。

凡購買周邊商品滿1000元即可獲抽號碼牌資格，每日將發放限量30位名額，有機會參加賽前見面會；多樣化互動體驗，消費滿1000元可與女孩擊掌，滿1000到1500元可合照，1500元以上可享簽周邊商品的福利。

這次交流賽時間，7日晚上6點半樂天金鷲對KT巫師、8日下午5點桃猿對樂天金鷲、9日下午2點桃猿對KT巫師。

「2025桃園亞洲職棒交流賽」明起連續3天在桃園棒球場開打。記者藍宗標／攝影
「2025桃園亞洲職棒交流賽」明起連續3天在桃園棒球場開打。記者藍宗標／攝影
KT巫師隊派出「女團級應援戰隊」Lady Wiz參加交流賽活動。記者季相儒／攝影
KT巫師隊派出「女團級應援戰隊」Lady Wiz參加交流賽活動。記者季相儒／攝影
KT巫師隊派出「女團級應援戰隊」Lady Wiz參加交流賽活動。記者季相儒／攝影
KT巫師隊派出「女團級應援戰隊」Lady Wiz參加交流賽活動。記者季相儒／攝影

