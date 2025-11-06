棒球／古久保健二領軍對抗日韓 總冠軍教頭掛保證毫無壓力

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
「2025桃園亞洲職棒交流賽」將於7日到9日在桃園棒球場進行，賽前記者會氣氛相當熱鬧。記者季相儒／攝影
「2025桃園亞洲職棒交流賽」將於7日到9日在桃園棒球場進行，樂天桃猿總教練古久保健二、日本職棒樂天金鷲隊監督三木肇、南韓職棒KT巫師隊總教練李強喆今天在記者會一起亮相，古久保表示，這次比賽主要以年輕選手為主，學習不同文化，促進三國交流。

樂天金鷲、KT巫師明天進行首場比賽，分別推出2022 年育成選秀第二指名的左投古賀康誠、今年在二軍拿下6 勝、防禦率4.15的韓次賢登板先發。

猿隊後天和日職樂天交手，周日再戰KT巫師，古久保率領中職總冠軍球隊參賽，被問到有沒有壓力的問題，他說：「完全沒有。」

三木肇在記者會上用中文說：「請多多指教。」強調很開心受邀來台參賽，隊上3名台灣球員宋家豪、蕭齊、陽柏翔都很出色，希望3人明年都有好表現。

李強喆透露，1985年就曾來台灣比賽，非常開心再次來台和台、日球隊交流，會拿出最好的表現全力比賽，爭取每場勝利。

「2025桃園亞洲職棒交流賽」將於7日到9日在桃園棒球場進行，賽前記者會氣氛相當熱鬧。記者季相儒／攝影
KT巫師 樂天金鷲 樂天桃猿

