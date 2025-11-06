聽新聞
棒球／陽柏翔隨樂天返台參賽 要把生涯首安球送給家人
2025桃園亞洲職棒交流賽明天將在桃園棒球場開打，日本樂天金鷲、韓職KT巫師隊受邀來台，中職本季總冠軍樂天桃猿隊以地主身分迎敵，旅日好手宋家豪、蕭齊、陽柏翔隨隊回到故鄉出賽，3人都很開心，陽柏翔說：「已到日本4年，希望讓更多球迷知道我在樂天。」
陽柏翔先到日本念書，打過獨立聯盟，去年加盟樂天；他表示，今年在二軍一開始調整不好，下半季找到手感，有機會上到一軍（出賽兩場，生涯首打席安打）很開心，要讓家人感到驕傲。
陽柏翔透露，這次交流賽會把在日本所學拚盡全力好好發揮，自己的優點是守備、腳程，至於打擊還要慢慢磨練，日文也進步不少，從一開始比手畫腳，現在已經可以和別人溝通。
陽柏翔最想念的台灣食物是夜市蚵仔煎，他也說：「年初至今未見到家人，要把生涯首安的球送給他們。」
蕭齊表示，今年在二軍主要是進行基礎訓練，包括體能和技術方面，跑步、守備訓練量都比國內還多，想要大幅進步還需要時間，希望自己能夠成為更好的選手。
至於最想念的台灣食物，他說就是火鍋，另外還有永和豆漿和黑白切。
