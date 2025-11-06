快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／陽柏翔隨樂天返台參賽 要把生涯首安球送給家人

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
日本樂天金鷲隊宋家豪（右起）、陽柏翔、蕭齊返台參加交流賽。記者季相儒／攝影
日本樂天金鷲隊宋家豪（右起）、陽柏翔、蕭齊返台參加交流賽。記者季相儒／攝影

2025桃園亞洲職棒交流賽明天將在桃園棒球場開打，日本樂天金鷲、韓職KT巫師隊受邀來台，中職本季總冠軍樂天桃猿隊以地主身分迎敵，旅日好手宋家豪、蕭齊、陽柏翔隨隊回到故鄉出賽，3人都很開心，陽柏翔說：「已到日本4年，希望讓更多球迷知道我在樂天。」

陽柏翔先到日本念書，打過獨立聯盟，去年加盟樂天；他表示，今年在二軍一開始調整不好，下半季找到手感，有機會上到一軍（出賽兩場，生涯首打席安打）很開心，要讓家人感到驕傲。

陽柏翔透露，這次交流賽會把在日本所學拚盡全力好好發揮，自己的優點是守備、腳程，至於打擊還要慢慢磨練，日文也進步不少，從一開始比手畫腳，現在已經可以和別人溝通。

陽柏翔最想念的台灣食物是夜市蚵仔煎，他也說：「年初至今未見到家人，要把生涯首安的球送給他們。」

蕭齊表示，今年在二軍主要是進行基礎訓練，包括體能和技術方面，跑步、守備訓練量都比國內還多，想要大幅進步還需要時間，希望自己能夠成為更好的選手。

至於最想念的台灣食物，他說就是火鍋，另外還有永和豆漿和黑白切。

樂天金鷲 樂天桃猿 KT巫師

延伸閱讀

人生無法重來的豪賭！日本女性逾3成選就業不生子 專家揭少子化關鍵

棒球／中國CPB聯賽引議 已知規定台港澳球員至少1/3

棒球／「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟 網痛批：吃相太難看

中職／對林立提複數年約 樂天領隊也要鞏固洋投戰力

相關新聞

中職／悍將教頭異動！陳金鋒下台後藤光尊接任 陳昭如任領隊

富邦悍將隊今天宣布球團人事異動，富邦育樂總經理陳昭如擔任領隊，成為隊史第3任領隊，副領隊林威助升任執行副領隊，將掌管整體...

中職／球團史首次日籍教頭領軍 悍將迎接第10季觸底反彈？

富邦悍將隊今天宣布行政團隊、教練團異動，一軍總教練陳金鋒確定不再領軍，後藤光尊成為球團史首位日籍教頭，明年將是富邦集團進...

日職／日媒爆料軟銀與徐若熙秘密接觸！ 參觀福岡巨蛋和二軍設施

日本職棒軟銀鷹隊傳出正積極爭取味全龍隊徐若熙加盟，據《西日本體育》報導，軟銀昨天與徐若熙秘密接觸，徐若熙抵達日本後，與球團相關人士在福岡進行會談。 報導指出，今天軟銀將安排徐若熙參觀「福岡巨蛋」

棒球／古久保健二領軍對抗日韓 總冠軍教頭掛保證毫無壓力

「2025桃園亞洲職棒交流賽」將於7日到9日在桃園棒球場進行，樂天桃猿總教練古久保健二、日本職棒樂天金鷲隊監督三木肇、南...

棒球／陽柏翔隨樂天返台參賽 要把生涯首安球送給家人

2025桃園亞洲職棒交流賽明天將在桃園棒球場開打，日本樂天金鷲、韓職KT巫師隊受邀來台，中職本季總冠軍樂天桃猿隊以地主身...

中職／侵權？上海兄弟隊徽相似中信兄弟 運動部：球團會有法律行動

中國將於明年舉行中國棒球城市聯賽（CPB），宣傳圖上「上海兄弟」的隊徽與中職中信兄弟相似度高，引發網友討論。運動部次長鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。