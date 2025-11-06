中職／球團史首次日籍教頭領軍 悍將迎接第10季觸底反彈？

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將副領隊林威助與新任一軍總教練後藤光尊（右）。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將副領隊林威助與新任一軍總教練後藤光尊（右）。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天宣布行政團隊、教練團異動，一軍總教練陳金鋒確定不再領軍，後藤光尊成為球團史首位日籍教頭，明年將是富邦集團進軍中職第10年，能否打出不一樣的局面值得觀察。

悍將本季主場平均觀眾10653人，在中職6隊排名第3，比去年成長46%，但戰績只有46勝74敗，上、下半季和年度戰績都是最後一名，陳金鋒領軍兩年合計99勝1和140敗，明年球季確定轉任行政職，擔任富邦育樂董事長特助。

悍將從2017年至今，已有葉君璋、陳連宏、洪一中、丘昌榮、陳金鋒當過總教練，郭建霖．黃泰龍也曾代掌兵符，歷任教頭最長任期做僅兩年，從未打進總冠軍賽，後藤光尊將是球團史第6任總教練。

樂天桃猿隊古久保健二領軍奪下今年總冠軍，擊敗中信兄弟隊平野惠一，未來若未出現變動，中職明年將出現3名日籍總教練。

