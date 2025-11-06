聽新聞
0:00 / 0:00
日職／日媒爆料軟銀與徐若熙秘密接觸！ 參觀福岡巨蛋和二軍設施
日本職棒軟銀鷹隊傳出正積極爭取味全龍隊徐若熙加盟，據《西日本體育》報導，軟銀昨天與徐若熙秘密接觸，徐若熙抵達日本後，與球團相關人士在福岡進行會談。
報導指出，今天軟銀將安排徐若熙參觀「福岡巨蛋」與二軍訓練設施，藉此向他展示球團完善的硬體資源。包含日本與美國在內的多支球隊都對他表達高度興趣，預期將掀起激烈的搶人大戰。徐若熙日本行期間，也有可能和其他日職球團接觸，軟銀此舉被視為搶先一步。
軟銀鷹隊育成本部長兼球探部長永井智浩曾多次來台觀察徐若熙，並給予高評價：「他的球路銳利、變化球也成熟，具備明年立刻進入先發輪值的實力，只需要再強化體能。」
目前軟銀陣中已有多名外籍好手，包含連兩年拿下防禦率王的左投莫內羅（Liván Moinelo）。由於莫內羅本季取得日本國內FA資格，明年起將被視為本土球員，因此軟銀在爭取徐若熙的外援名額上更具彈性。
編輯推薦
- 日職／洋投布局有缺口！軟銀砸錢搶徐若熙合情合理
- 中職／巨約在前、洋將名額利多在後 徐若熙如入軟銀是好選擇
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言