日職／日媒爆料軟銀與徐若熙秘密接觸！ 參觀福岡巨蛋和二軍設施

日本職棒軟銀鷹隊傳出正積極爭取味全龍隊徐若熙加盟，據《西日本體育》報導，軟銀昨天與徐若熙秘密接觸，徐若熙抵達日本後，與球團相關人士在福岡進行會談。

報導指出，今天軟銀將安排徐若熙參觀「福岡巨蛋」與二軍訓練設施，藉此向他展示球團完善的硬體資源。包含日本與美國在內的多支球隊都對他表達高度興趣，預期將掀起激烈的搶人大戰。徐若熙日本行期間，也有可能和其他日職球團接觸，軟銀此舉被視為搶先一步。

軟銀鷹隊育成本部長兼球探部長永井智浩曾多次來台觀察徐若熙，並給予高評價：「他的球路銳利、變化球也成熟，具備明年立刻進入先發輪值的實力，只需要再強化體能。」

目前軟銀陣中已有多名外籍好手，包含連兩年拿下防禦率王的左投莫內羅（Liván Moinelo）。由於莫內羅本季取得日本國內FA資格，明年起將被視為本土球員，因此軟銀在爭取徐若熙的外援名額上更具彈性。