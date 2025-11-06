聽新聞
棒球／上海「山寨」兄弟？ 中信育樂：若侵權將採措施

聯合報／ 記者林銘翰陳宛晶／台北報導

中信兄弟（右）與上海兄弟（左）的LOGO有一定相似性，引起不少討論。圖／取自網路圖片
中信兄弟（右）與上海兄弟（左）的LOGO有一定相似性，引起不少討論。圖／取自網路圖片
中國大陸新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（ＣＰＢ）明年開打，其中上海兄弟隊徽與中職中信兄弟相似，引發球迷不滿。中華職棒會長蔡其昌昨天表示，會先請中信球團進行說明。中信育樂公司昨天則發出聲明強調，球團與營運團隊對此事並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施。

隨著大陸棒球運動逐漸有愈來愈多人參與，除了大陸棒協已於去年初組建「希望之星」隊，瞄準二○二八年洛杉磯奧運外，近期大陸也成立了「中國棒球城市聯賽（ＣＰＢ）」，從過往政府主導辦賽為主，轉換為市場主體主導，預計從明年起，以三年的時間推動大陸棒球的職業化。

不過，該聯盟五支球隊有數隊獲得台灣企業資助，其中上海兄弟與中職中信兄弟隊徽相似，不少球迷湧入中信兄弟隊粉絲專頁，留言「不要玷汙兄弟精神」等語，表達不滿。

由於中信集團過去就贊助上海球隊，因此遭疑「上海兄弟」並非盜用商標的「山寨兄弟」，而是中信出資、合法授權使用兄弟名號。中信育樂公司對此表示，「關於網傳有關『上海兄弟』相關內容，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施」。中信育樂公司也強調，一定會以台灣利益及球迷為最優先考量。

蔡其昌昨受訪則說，中職早在半年多前就注意到這個問題，包括ＬＯＧＯ很像、球隊名稱也一樣，因此先請中信球團進行說明。他質疑，全世界都在推展棒球運動，然而在中國大陸不是很普及，過去並非其受歡迎的項目，一時之間出現職業球團，背後是否還有其他意涵，這件事情的確比較蹊蹺；目前台灣球迷觀賞國際賽事，可以拿國旗等飾品進場加油，未來是否會因此影響相關權益，中職將請主管機關多加注意。

至於是否有接獲球迷的反映，蔡其昌則表示，商標權益屬於球團，並不屬於中職聯盟，「我們的工作，不涉及球團本身的經營或商業行為」，但是如果商業行為影響聯盟整體利益，就會請球團說明是否有損及商標或權益。蔡其昌說明，倘若涉及權益侵權，中信球團是否提告，「權利也是在他們身上」。

棒球／上海「山寨」兄弟？ 中信育樂：若侵權將採措施

