中職／年度MVP還能有誰？威能帝獲獎中斷桃猿連7位MVP都是打者

中華職棒36年球季年度最大獎出爐，毫無意外由樂天桃猿隊強投威能帝成為年度MVP，他說今年會是無法忘懷的回憶，「我真的很開心也很快樂，謝謝大家對我的支持和信任。」

今年是威能帝來台發展的第三個賽季，展現更勝一籌的壓制力，以15勝、168次三振成為雙冠王，進入下半季後更加強悍的表現，支撐猿隊在種種劣勢條件下取得全年第三，殺進總冠軍賽，在投票前就是呼聲最高的得主。

今天開獎結果毫無意外，威能帝擊敗中信兄弟隊羅戈、統一獅隊林安可，也是猿隊隊史繼2008年La New熊隊強森後再有洋投獲得年度MVP，在強森之後、今年之前，共有7位來自猿隊的年度MVP，清一色都是打者，包括林泓育、林智勝、王柏融（2次）、陳俊秀、朱育賢、林立。

威能帝在台灣大賽落幕後已經返國，先錯過封王遊行，今天也無緣親領獎項，透過影片表示，「今年是充滿感動的一年，無法以言語形容，此刻更是滿滿感激。」他也感謝全隊教練、隊友，「你們都是這份殊榮的一部分，這不是我個人的成就，而是我們整年努力的成果。」