快訊

桃園南門市場大火！燒焦味飄散40里 從武陵高中到部桃都聞到

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是共和黨失敗主因

太子集團在台洗錢45億 檢方聲押禁見王昱堂、辜淑雯共5名台籍幹部

中職／年度MVP還能有誰？威能帝獲獎中斷桃猿連7位MVP都是打者

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
樂天桃猿隊威能帝。本報資料照片
樂天桃猿隊威能帝。本報資料照片

中華職棒36年球季年度最大獎出爐，毫無意外由樂天桃猿隊強投威能帝成為年度MVP，他說今年會是無法忘懷的回憶，「我真的很開心也很快樂，謝謝大家對我的支持和信任。」

今年是威能帝來台發展的第三個賽季，展現更勝一籌的壓制力，以15勝、168次三振成為雙冠王，進入下半季後更加強悍的表現，支撐猿隊在種種劣勢條件下取得全年第三，殺進總冠軍賽，在投票前就是呼聲最高的得主。

今天開獎結果毫無意外，威能帝擊敗中信兄弟隊羅戈、統一獅隊林安可，也是猿隊隊史繼2008年La New熊隊強森後再有洋投獲得年度MVP，在強森之後、今年之前，共有7位來自猿隊的年度MVP，清一色都是打者，包括林泓育、林智勝、王柏融（2次）、陳俊秀、朱育賢、林立。

威能帝在台灣大賽落幕後已經返國，先錯過封王遊行，今天也無緣親領獎項，透過影片表示，「今年是充滿感動的一年，無法以言語形容，此刻更是滿滿感激。」他也感謝全隊教練、隊友，「你們都是這份殊榮的一部分，這不是我個人的成就，而是我們整年努力的成果。」

威能帝 樂天桃猿 強森

延伸閱讀

中職／黃子鵬提出FA說有過掙扎 對落腳球隊地理位置沒有任何排斥

中職／看林安可、徐若熙挑戰日職 吳念庭：給他們一點時間

中職／獅隊不只林安可要旅外 林岱安也行使FA權利

中職／獅曾提換約盼續留林安可 領隊：理解旅外夢想給祝褔

相關新聞

中職／年度MVP還能有誰？威能帝獲獎中斷桃猿連7位MVP都是打者

中華職棒36年球季年度最大獎出爐，毫無意外由樂天桃猿隊強投威能帝成為年度MVP，他說今年會是無法忘懷的回憶，「我真的很開...

中職／新人王就是他！林詩翔從落選到最亮眼 感謝雄鷹跟兄弟

中華職棒年度頒獎典禮今天在高雄舉行，三大獎之一的年度最佳新人獎，由今年救援王、台鋼雄鷹隊林詩翔奪得，擊敗

中職／李吳永勤去年戰力外→今年進步獎 悍將隊史集滿10座進步獎

中華職棒今天舉辦年度頒獎典禮，揭曉三大獎，首先開獎的最佳進步獎花落富邦悍將隊李吳永勤，從前一年戰力外名單到今年站上頒獎台...

中職／領東山再起獎眼鏡造型獲好評 李振昌：因為我有散光

中信兄弟隊投手李振昌經歷傷病，在今年球季重返牛棚主力，從低谷再爬起的歷程也獲得今年中職「東山再起獎」的肯定，今天領獎時帥...

中職／蔡其昌預告2026三大改革 CPB來襲呼喊團結

中華職棒頒獎典禮今天在高雄舉行，聯盟會長蔡其昌今天致詞時預告明年三大改變，一是推出App、二是精進裁判、三是測試Trac...

中職／黃子鵬提出FA說有過掙扎 對落腳球隊地理位置沒有任何排斥

樂天桃猿隊投手黃子鵬提出自由球員申請，做出這項決定，他說還是有過掙扎，畢竟與這些教練、隊友相處很長一段時間。對於下一份合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。