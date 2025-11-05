聽新聞
中職／桃猿領隊實地走訪宿舍 「可以理解選手心情」
樂天桃猿隊成為今年總冠軍，但「窮養」燒出爭議，連選手飲食、住宿等基本生活都搞不定，球團一再承諾改善卻都成為空頭支票，領隊牧野幸輝今天回應，可以理解選手心情，會花時間聆聽他們的需求與想法，自己昨天也親自走一趟二軍宿舍了解狀況。
猿隊本季風波不斷，今年季初先因選手飲食由熱炒店準備油泡茄子、紅蘿蔔佐塑膠片等離譜菜色掀起熱議，球團雖允諾改善，仍在季中再度被踢爆食物中有蒼蠅、活蛆。
光是單季兩度伙食問題燒上媒體版面，已經堪稱職業運動奇觀，冠軍加身後，二軍地獄等級住宿、便當開闢新戰場，設備簡陋且周遭環境複雜，宿舍僅有收費50元的投幣式洗衣機，而球團對此的回應竟是有球場的洗衣機可以用，都讓外界質疑樂天究竟還有沒有心思經營球隊。
媒體提到猿隊今年已經多次面對相同問題，球團都回應會改善，但結局又是另一次燒出不滿聲浪，牧野幸輝對此表示，可以理解選手心情，會花時間聆聽他們的需求與想法，「有些可以立即改善，有些需要花時間，我們會以開放的態度去聆聽選手的聲音。」
他也透露，昨天自己有親自走一趟宿舍，「這個不是立刻可以有很大改變，但昨天有去現場場勘，與團隊聊了很多，至於聊了什麼，這不是短時間可以說明，但我們會保持溝通，對於選手的聲音、反應，球團都會虛心接受。」
