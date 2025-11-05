中職／奪新人王腦海浮現點滴 林詩翔忍住不哭：不好看啦

中華職棒今年新人王不意外地落入台鋼雄鷹隊林詩翔手中，單季30次救援成功的數據難以忽視，而林詩翔也已經做好準備面對各隊情蒐，「多了一份壓力，未來會被放大鏡去看一舉一動，但我不能滿足，要好好準備明年賽季。」

同時拿下救援王、新人王的史上第一紀錄，林詩翔腦海中快閃過從落選到現在的點滴，「今年很多第一次，明星賽是第一次，今天也是第一個上去領獎（救援王），要再努力一點，才能有更多第一。」

林詩翔坦言當下很想哭，但努力忍住不要哭，「我不太容易在大家面前哭，因為不好看，哭不是壞事，但我不想讓大家看到不好的一面。」

整季出賽60場超越原本自己的設定，中間也曾遇到低潮，林詩翔感謝投手教練橫田久則，「他不斷傳授經驗，告訴我要冷靜，不要衝痛去投球，也跟自己對話，要想辦法撐過去，球隊不能失去戰力。」

兩次獲獎都感謝球隊吉祥物Takao，林詩翔說：「我以為Takao會來，不過領帶跟襪子上都有他，比賽時看到他的臉會放鬆，因為會想笑，但沒有笑，比賽還是比較緊張。」