快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／奪新人王腦海浮現點滴 林詩翔忍住不哭：不好看啦

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
中華職棒年度頒獎典禮，台鋼雄鷹隊林詩翔獲得最佳新人獎。記者劉學聖／攝影
中華職棒年度頒獎典禮，台鋼雄鷹隊林詩翔獲得最佳新人獎。記者劉學聖／攝影

中華職棒今年新人王不意外地落入台鋼雄鷹隊林詩翔手中，單季30次救援成功的數據難以忽視，而林詩翔也已經做好準備面對各隊情蒐，「多了一份壓力，未來會被放大鏡去看一舉一動，但我不能滿足，要好好準備明年賽季。」

同時拿下救援王、新人王的史上第一紀錄，林詩翔腦海中快閃過從落選到現在的點滴，「今年很多第一次，明星賽是第一次，今天也是第一個上去領獎（救援王），要再努力一點，才能有更多第一。」

林詩翔坦言當下很想哭，但努力忍住不要哭，「我不太容易在大家面前哭，因為不好看，哭不是壞事，但我不想讓大家看到不好的一面。」

整季出賽60場超越原本自己的設定，中間也曾遇到低潮，林詩翔感謝投手教練橫田久則，「他不斷傳授經驗，告訴我要冷靜，不要衝痛去投球，也跟自己對話，要想辦法撐過去，球隊不能失去戰力。」

兩次獲獎都感謝球隊吉祥物Takao，林詩翔說：「我以為Takao會來，不過領帶跟襪子上都有他，比賽時看到他的臉會放鬆，因為會想笑，但沒有笑，比賽還是比較緊張。」

台鋼雄鷹 明星賽 中華職棒

延伸閱讀

中職／桃猿奪冠教頭仍覺像夢一場 林立向全隊說辛苦了

中職／新人王就是他！林詩翔從落選到最亮眼 感謝雄鷹跟兄弟

中職／領東山再起獎眼鏡造型獲好評 李振昌：因為我有散光

中職／蔡其昌預告2026三大改革 CPB來襲呼喊團結

相關新聞

中職／新人王就是他！林詩翔從落選到最亮眼 感謝雄鷹跟兄弟

中華職棒年度頒獎典禮今天在高雄舉行，三大獎之一的年度最佳新人獎，由今年救援王、台鋼雄鷹隊林詩翔奪得，擊敗

中職／李吳永勤去年戰力外→今年進步獎 悍將隊史集滿10座進步獎

中華職棒今天舉辦年度頒獎典禮，揭曉三大獎，首先開獎的最佳進步獎花落富邦悍將隊李吳永勤，從前一年戰力外名單到今年站上頒獎台...

中職／領東山再起獎眼鏡造型獲好評 李振昌：因為我有散光

中信兄弟隊投手李振昌經歷傷病，在今年球季重返牛棚主力，從低谷再爬起的歷程也獲得今年中職「東山再起獎」的肯定，今天領獎時帥...

中職／蔡其昌預告2026三大改革 CPB來襲呼喊團結

中華職棒頒獎典禮今天在高雄舉行，聯盟會長蔡其昌今天致詞時預告明年三大改變，一是推出App、二是精進裁判、三是測試Trac...

中職／黃子鵬提出FA說有過掙扎 對落腳球隊地理位置沒有任何排斥

樂天桃猿隊投手黃子鵬提出自由球員申請，做出這項決定，他說還是有過掙扎，畢竟與這些教練、隊友相處很長一段時間。對於下一份合...

中職／蘇智傑跟進林岱安行使FA！ 獅隊端複數年合約爭取留下

統一獅隊捕手林岱安今天宣告行使自由球員權利，外野手蘇智傑也跟進行使FA，獅隊已提出複數年合約，盼兩位主力戰將能留隊。 獅隊領隊蘇泰安表示，球團尊重林岱安和蘇智傑行使權益，球團將積極爭取兩位選手留

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。