中職／桃猿奪冠教頭仍覺像夢一場 林立向全隊說辛苦了

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
樂天桃猿領取總冠軍盃。截圖自畫面
樂天桃猿領取總冠軍盃。截圖自畫面

樂天桃猿隊今年逆勢拿下總冠軍，今天全隊榮耀出席頒獎典禮，日籍教頭古久保健二談起奪冠仍說像夢一場，感謝全隊的力量團結在一起，全猿一起跨過難關。

猿隊今年負面新聞纏身，在球團無法提供充足物質條件下，選手不受影響，展現獨立、堅毅的球技與鬥志，屢屢在劣勢之下闖關，先以全年第三打進季後賽，季後挑戰賽克服0勝2敗劣勢，撂倒上半季冠軍統一獅隊，完成史上第一次輸2贏3大逆轉，再於總冠軍賽5戰踢翻上半季冠軍、全年第一中信兄弟隊，成為史上第二支非季冠軍稱霸球隊。

古久保健二領軍全隊一起站上頒獎台，他表示，一切就像做夢一樣，全隊力量結合起來，在每場比賽都發揮出來，真的是表現非常精彩，教練、選手全部人都是團結一心，每場比賽都很困難，但大家一起跨越難關。

古久保也感謝球迷的加油力挺，「明年，我們會繼續努力，想辦法再站上這個舞台。」

隊長林立代表接過冠軍金盃，他表示，一整年下來129場比賽，中間跌跌撞撞、起起伏伏，有難過、有開心，感謝全隊一起努力，他也向身後的教練與選手說：「辛苦了，有你們真好」。

