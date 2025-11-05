聽新聞
0:00 / 0:00
中職／新人王就是他！林詩翔從落選到最亮眼 感謝雄鷹跟兄弟
中華職棒年度頒獎典禮今天在高雄舉行，三大獎之一的年度最佳新人獎，由今年救援王、台鋼雄鷹隊林詩翔奪得，擊敗統一獅隊高塩將樹、富邦悍將林栚呈兩位最終名單入列者，也是繼去年曾子祐之後，連兩年由雄鷹球員包辦此獎。
從2022年選秀落榜到2023年獲得雄鷹隊青睞，林詩翔去年球季在一軍出賽30場、投26局，3次中繼成功、3次救援失敗，被上壘率1.62、防禦率4.15；今年不僅扛起球隊終結者角色，數據全面進化，被上壘率1.08、防禦率1.79。
林詩翔今年60場出賽、投60.1局，成為中職史上第八位（第九次）單季30次救援成功投手，也讓今年投手獎項沒有被洋投全包。
林詩翔表示：「能拿到這個獎項一生只有一次，，也很榮幸能跟兩位競爭對手一起競爭這個獎項，都是非常強悍的對手，使我一直成長前進。」
林詩翔獲獎後感謝家人，其中特別提及舅舅、前中信兄弟捕手陳智弘，因為從小就看著他打職棒，也讓自己立下以職棒為目標，曾在2023年擔任中信兄弟培訓球員的他，除了感謝雄鷹球團外，也不忘感謝兄弟。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言