中職／新人王就是他！林詩翔從落選到最亮眼 感謝雄鷹跟兄弟

中華職棒年度頒獎典禮今天在高雄舉行，三大獎之一的年度最佳新人獎，由今年救援王、台鋼雄鷹隊林詩翔奪得，擊敗統一獅隊高塩將樹、富邦悍將林栚呈兩位最終名單入列者，也是繼去年曾子祐之後，連兩年由雄鷹球員包辦此獎。

從2022年選秀落榜到2023年獲得雄鷹隊青睞，林詩翔去年球季在一軍出賽30場、投26局，3次中繼成功、3次救援失敗，被上壘率1.62、防禦率4.15；今年不僅扛起球隊終結者角色，數據全面進化，被上壘率1.08、防禦率1.79。

林詩翔今年60場出賽、投60.1局，成為中職史上第八位（第九次）單季30次救援成功投手，也讓今年投手獎項沒有被洋投全包。

林詩翔表示：「能拿到這個獎項一生只有一次，，也很榮幸能跟兩位競爭對手一起競爭這個獎項，都是非常強悍的對手，使我一直成長前進。」

林詩翔獲獎後感謝家人，其中特別提及舅舅、前中信兄弟捕手陳智弘，因為從小就看著他打職棒，也讓自己立下以職棒為目標，曾在2023年擔任中信兄弟培訓球員的他，除了感謝雄鷹球團外，也不忘感謝兄弟。

台鋼雄鷹隊投手林詩翔(左)獲新人王。記者劉學聖／攝影

