中職／領東山再起獎眼鏡造型獲好評 李振昌：因為我有散光

中信兄弟隊投手李振昌經歷傷病，在今年球季重返牛棚主力，從低谷再爬起的歷程也獲得今年中職「東山再起獎」的肯定，今天領獎時帥氣的「歐爸」眼鏡型男風獲得好評，李振昌自我揭露「因為我有散光啦」。

李振昌在2018年返台投入中職選秀，2019年至2021年連續三年出賽數超過50場，成為球隊最可靠的終結者，然而2023年遇到車禍導致右肩鎖骨骨折，2024年更是帶著鋼釘與鋼片奮戰整個球季，成績也因此受到影響。

然而今年李振昌逐漸找回狀態，出賽41場拿下11次中繼成功，更締造連續21場無失分，40局投球的被上壘率1.20、防禦率3.38都優於前兩年。

李振昌表示，自己沒有放棄，很努力回到球場，「右手開過太多次刀，每次的復健都覺得是老天爺給我的考驗，考驗我的耐心，讓我放慢腳步，蹲下來、跳得更高。」

得知自己獲獎時，李振昌有些意外，他說：「我老婆跟我說，網路上球迷很意外我拿到東山再起獎，我自己也滿意外。」不過老婆的反應是開心的，「她應該是覺得我的努力沒有白費，也滿感謝她的。」

李振昌也自我解嘲，「拿到代表我已經老了，我很確定應該要夠老才能拿到這個獎項。」

明年是複數年約最後一年，也是李振昌年滿40歲之際，他坦言不確定還能當球員多久，「也許明年合約結束就結束，也許多一年，無法很明確答案，但還能丟，我就盡可能幫助球隊。」

李振昌也引用總教練平野惠一的話，認為選手要打到40歲不容易，自己還是選手就盡可能強化自己，也將好的東西傳承給學弟，明年季中就會跟家人、經紀人討論下一步。

今天走紅毯時，李振昌帶著眼鏡、穿著灰綠色西裝的造型，獲得球迷直呼「好帥」、「跟平常不同」，李振昌害羞解釋，西裝顏色是老闆推薦，「戴眼鏡是我怕散光看不到感謝的詞，戴起來比較保險。」不過不影響平常投球，「看捕手在哪裡丟哪裡就好。」