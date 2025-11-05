中職／我曾經不被看好…李吳永勤獲獎想鼓勵還在等待機會的選手

富邦悍將隊投手李吳永勤從前一年戰力外到今年站上頒獎台，領取最佳進步獎，他說這是給自己的一個肯定，「我曾經不被看好，但證明自己可以站穩一軍。」他本季不曾下過二軍，實現「一軍全勤」，談到談年來目標，他說希望先求穩定，也希望有機會爭取中繼王。

「當下很想哭，但畢竟我好不容易穿那麼帥，不想掉眼淚。」李吳永勤表示，職棒生涯打到接近十年，現在可以得到好的收穫，讓自己也非常感動。

李吳永勤以2016年第八輪加入中信兄弟隊，過去在一軍機會寥寥可數，至2024年只累積21場一軍登板，球季結束後遭到釋出，輾轉來到悍將延續生涯，卻一舉成為牛棚不可或缺的戰力，全季都在一軍渡過，出賽頻率一度高到球迷戲稱「李吳全勤」，全季出賽56場、42.1局，送出31次三振，防禦率2.76，拿下2勝4敗15次中繼成功，寫下生涯最精彩賽季。

李吳永勤在場上霸氣十足的演出，並非來到一軍才是如此，他透露先前在二軍有些關鍵比賽也是會喊聲，過去8、9年在兄弟學到許多經驗，教練團也給他很多想法，讓他更有自信去展現自己，「也讓我過去在兄弟沒能做到的，今年可以在富邦表現出來。」

這座獎的入手，李吳永勤想鼓勵其他也在等待機會的選手，「如果打職棒這件事，你們真的很喜歡、很熱愛，設定好目標，不要因為一時沒有達成就放棄，最重要的是自己的想法，堅持下去就一定有機會。」

遺憾的是，這一路上不斷鼓勵自己、陪伴自己的太太，今天無緣進到典禮現場，也讓他在致詞時忍不住主動提到此事。

李吳永勤表示，自己是在前天左右收到通知，說睽違很久才在高雄辦，所以有些規定，包括眷屬無法入場，「我知道她很想來，跟她說，我如果有得獎，我想要講出來。」今天他也是一到場，就傳訊息給老婆，「我跟她說我很緊張，不知道上台會不會哭。」 李吳永勤拿下最佳進步獎。記者劉學聖／攝影