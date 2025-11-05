快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／我曾經不被看好…李吳永勤獲獎想鼓勵還在等待機會的選手

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
李吳永勤拿下最佳進步獎。記者劉學聖／攝影
李吳永勤拿下最佳進步獎。記者劉學聖／攝影

富邦悍將隊投手李吳永勤從前一年戰力外到今年站上頒獎台，領取最佳進步獎，他說這是給自己的一個肯定，「我曾經不被看好，但證明自己可以站穩一軍。」他本季不曾下過二軍，實現「一軍全勤」，談到談年來目標，他說希望先求穩定，也希望有機會爭取中繼王。

「當下很想哭，但畢竟我好不容易穿那麼帥，不想掉眼淚。」李吳永勤表示，職棒生涯打到接近十年，現在可以得到好的收穫，讓自己也非常感動。

李吳永勤以2016年第八輪加入中信兄弟隊，過去在一軍機會寥寥可數，至2024年只累積21場一軍登板，球季結束後遭到釋出，輾轉來到悍將延續生涯，卻一舉成為牛棚不可或缺的戰力，全季都在一軍渡過，出賽頻率一度高到球迷戲稱「李吳全勤」，全季出賽56場、42.1局，送出31次三振，防禦率2.76，拿下2勝4敗15次中繼成功，寫下生涯最精彩賽季。

李吳永勤在場上霸氣十足的演出，並非來到一軍才是如此，他透露先前在二軍有些關鍵比賽也是會喊聲，過去8、9年在兄弟學到許多經驗，教練團也給他很多想法，讓他更有自信去展現自己，「也讓我過去在兄弟沒能做到的，今年可以在富邦表現出來。」

這座獎的入手，李吳永勤想鼓勵其他也在等待機會的選手，「如果打職棒這件事，你們真的很喜歡、很熱愛，設定好目標，不要因為一時沒有達成就放棄，最重要的是自己的想法，堅持下去就一定有機會。」

遺憾的是，這一路上不斷鼓勵自己、陪伴自己的太太，今天無緣進到典禮現場，也讓他在致詞時忍不住主動提到此事。

李吳永勤表示，自己是在前天左右收到通知，說睽違很久才在高雄辦，所以有些規定，包括眷屬無法入場，「我知道她很想來，跟她說，我如果有得獎，我想要講出來。」今天他也是一到場，就傳訊息給老婆，「我跟她說我很緊張，不知道上台會不會哭。」

李吳永勤拿下最佳進步獎。記者劉學聖／攝影
李吳永勤拿下最佳進步獎。記者劉學聖／攝影

中信兄弟 牛棚

延伸閱讀

中職／李吳永勤去年戰力外→今年進步獎 悍將隊史集滿10座進步獎

中職／蔡其昌預告2026三大改革 CPB來襲呼喊團結

中職／守備率寫生涯新高 江坤宇每年都要成為更好的自己

中職／以為要結婚才走得到紅毯 張閔勛奪最佳十人譜寫勵志故事

相關新聞

中職／新人王就是他！林詩翔從落選到最亮眼 感謝雄鷹跟兄弟

中華職棒年度頒獎典禮今天在高雄舉行，三大獎之一的年度最佳新人獎，由今年救援王、台鋼雄鷹隊林詩翔奪得，擊敗

中職／李吳永勤去年戰力外→今年進步獎 悍將隊史集滿10座進步獎

中華職棒今天舉辦年度頒獎典禮，揭曉三大獎，首先開獎的最佳進步獎花落富邦悍將隊李吳永勤，從前一年戰力外名單到今年站上頒獎台...

中職／領東山再起獎眼鏡造型獲好評 李振昌：因為我有散光

中信兄弟隊投手李振昌經歷傷病，在今年球季重返牛棚主力，從低谷再爬起的歷程也獲得今年中職「東山再起獎」的肯定，今天領獎時帥...

中職／蔡其昌預告2026三大改革 CPB來襲呼喊團結

中華職棒頒獎典禮今天在高雄舉行，聯盟會長蔡其昌今天致詞時預告明年三大改變，一是推出App、二是精進裁判、三是測試Trac...

中職／黃子鵬提出FA說有過掙扎 對落腳球隊地理位置沒有任何排斥

樂天桃猿隊投手黃子鵬提出自由球員申請，做出這項決定，他說還是有過掙扎，畢竟與這些教練、隊友相處很長一段時間。對於下一份合...

中職／蘇智傑跟進林岱安行使FA！ 獅隊端複數年合約爭取留下

統一獅隊捕手林岱安今天宣告行使自由球員權利，外野手蘇智傑也跟進行使FA，獅隊已提出複數年合約，盼兩位主力戰將能留隊。 獅隊領隊蘇泰安表示，球團尊重林岱安和蘇智傑行使權益，球團將積極爭取兩位選手留

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。