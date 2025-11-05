中職／李吳永勤去年戰力外→今年進步獎 悍將隊史集滿10座進步獎

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
富邦悍將投手李吳永勤。 聯合報系資料照
富邦悍將投手李吳永勤。 聯合報系資料照

中華職棒今天舉辦年度頒獎典禮，揭曉三大獎，首先開獎的最佳進步獎花落富邦悍將隊李吳永勤，從前一年戰力外名單到今年站上頒獎台，寫下勵志故事。加上前身在內，這已是悍將隊史第10座進步獎，為各隊之最。

最佳進步獎入圍名單包括李吳永勤、樂天桃猿隊朱承洋及張閔勛，今天在頒獎典禮上揭曉得主，李吳永勤擊敗兩位猿將，拿下生涯第一座個人獎。

李吳永勤以2016年第八輪加入中信兄弟隊，過去在一軍機會寥寥可數，至2024年只累積21場一軍登板，球季結束後遭到釋出，輾轉來到悍將延續生涯，卻一舉成為牛棚不可或缺的戰力，全季都在一軍渡過，出賽頻率一度高到球迷戲稱「李吳全勤」，全季出賽56場、42.1局，送出31次三振，防禦率2.76，拿下2勝4敗15次中繼成功，寫下生涯最精彩賽季。

李吳永勤致詞時表示，能得到這座獎，要感謝的人太多，其中也包括待了8到9年的中信兄弟球團，「在2016年對我的提拔，進入中華職棒，今天才有這個機會。」遺憾自己當時未能對球隊有貢獻，但當時的學習都成為自己如今的養分；他也感謝悍將讓自己從60人名單外起死回生，才有機會可以站上頒獎典禮舞台。

李吳永勤也向太太表達感謝，他先是提到因為聯盟規定眷屬無法進場參與頒獎典禮，只好叫她帶小孩去旁邊賣場吃個飯，謝謝太太在這一路上給自己的鼓勵，不時也會虧他「你是在丟什麼」，讓他笑說太太很像自己私底下的投手教練，感謝她照顧家、照顧小孩，「謝謝你在這些年默默陪伴支持我，我愛你，沒有你沒有現在的我。」

悍將隊史過去在興農牛、義大犀牛、富邦悍將隊時期各3度誕生進步獎得主，李吳永勤的獲獎，為悍將隊史集滿10座進步獎，次數遠多於其他球隊，排名第二為樂天桃猿隊7次。

樂天桃猿 中華職棒 中信兄弟

