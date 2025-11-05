中職／蔡其昌預告2026三大改革 CPB來襲呼喊團結

中華職棒頒獎典禮今天在高雄舉行，聯盟會長蔡其昌今天致詞時預告明年三大改變，一是推出App、二是精進裁判、三是測試Trackman，也針對今天的熱門議題意有所指表示，只要團結在一起，就能夠守護台灣棒球運動。

今年中職進場人數創下場均人次紀錄，蔡其昌感謝今天進場以及所有的球迷，「職棒36年我們一起寫下歷史，寫下場均破萬的紀錄，台灣大賽也有2天、4萬人次，這個紀錄不可能再破。」

蔡其昌隨後宣布明年聯盟的三大改變方向，一是將推出官方App，讓球迷能夠隨時關注賽況，第二是精進裁判，先加強招聘的力道，讓更多人參與，考核獎懲才能落實，「明年也會增加日籍裁判，透過交流讓品質再次提升。」

第三件事則是各隊主場要開始安裝Trackman，並進行測試，蔡其昌預告，未來中職也要跟進韓職已經實施的，落實好球帶挑戰制度。

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打，因上海兄弟隊徽「撞臉」中信兄弟隊徽，成為今天熱門話題，蔡其昌稍早曾回應，職業運動就是競爭，中職會不斷改革、強化，唯有壯大自己，就不怕別人競爭。

而晚上頒獎典禮，蔡其昌也再次表示：「職棒走了36年，這條路不是一帆風順。就像今天，大家知道挑戰是什麼，會長相信，只要我們團結在一起，就能守護台灣棒球運動，我們一定可以做得更好。」