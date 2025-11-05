快訊

中職／蔡其昌預告2026三大改革 CPB來襲呼喊團結

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
蔡其昌會長。記者劉學聖／攝影
蔡其昌會長。記者劉學聖／攝影

中華職棒頒獎典禮今天在高雄舉行，聯盟會長蔡其昌今天致詞時預告明年三大改變，一是推出App、二是精進裁判、三是測試Trackman，也針對今天的熱門議題意有所指表示，只要團結在一起，就能夠守護台灣棒球運動。

今年中職進場人數創下場均人次紀錄，蔡其昌感謝今天進場以及所有的球迷，「職棒36年我們一起寫下歷史，寫下場均破萬的紀錄，台灣大賽也有2天、4萬人次，這個紀錄不可能再破。」

蔡其昌隨後宣布明年聯盟的三大改變方向，一是將推出官方App，讓球迷能夠隨時關注賽況，第二是精進裁判，先加強招聘的力道，讓更多人參與，考核獎懲才能落實，「明年也會增加日籍裁判，透過交流讓品質再次提升。」

第三件事則是各隊主場要開始安裝Trackman，並進行測試，蔡其昌預告，未來中職也要跟進韓職已經實施的，落實好球帶挑戰制度。

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打，因上海兄弟隊徽「撞臉」中信兄弟隊徽，成為今天熱門話題，蔡其昌稍早曾回應，職業運動就是競爭，中職會不斷改革、強化，唯有壯大自己，就不怕別人競爭。

而晚上頒獎典禮，蔡其昌也再次表示：「職棒走了36年，這條路不是一帆風順。就像今天，大家知道挑戰是什麼，會長相信，只要我們團結在一起，就能守護台灣棒球運動，我們一定可以做得更好。」

棒球 中職 中華職棒

相關新聞

中職／李吳永勤去年戰力外→今年進步獎 悍將隊史集滿10座進步獎

中華職棒今天舉辦年度頒獎典禮，揭曉三大獎，首先開獎的最佳進步獎花落富邦悍將隊李吳永勤，從前一年戰力外名單到今年站上頒獎台...

中職／蔡其昌預告2026三大改革 CPB來襲呼喊團結

中華職棒頒獎典禮今天在高雄舉行，聯盟會長蔡其昌今天致詞時預告明年三大改變，一是推出App、二是精進裁判、三是測試Trac...

中職／黃子鵬提出FA說有過掙扎 對落腳球隊地理位置沒有任何排斥

樂天桃猿隊投手黃子鵬提出自由球員申請，做出這項決定，他說還是有過掙扎，畢竟與這些教練、隊友相處很長一段時間。對於下一份合...

中職／蘇智傑跟進林岱安行使FA！ 獅隊端複數年合約爭取留下

統一獅隊捕手林岱安今天宣告行使自由球員權利，外野手蘇智傑也跟進行使FA，獅隊已提出複數年合約，盼兩位主力戰將能留隊。 獅隊領隊蘇泰安表示，球團尊重林岱安和蘇智傑行使權益，球團將積極爭取兩位選手留

中職／球季後終於感到累 陳傑憲談明年經典賽：不敢保證

去年球季結束後參加兩項大型國際賽事，陳傑憲今年仍努力撐完整季，並獲得外野手金手套獎四連霸肯定，手腕傷勢透過休賽季進行治療...

中職／看林安可、徐若熙挑戰日職 吳念庭：給他們一點時間

中華職棒今天球季結束後，味全龍隊徐若熙、統一獅隊林安可都行使旅外自由球員權利，也都有日職球隊關注，從日職返台的吳念庭向外...

