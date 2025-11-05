棒球／中國CPB聯賽引議 已知規定台港澳球員至少1/3

快訊

中央社／ 上海5日電

中國成立中國棒球城市聯賽（CPB），明年初才要開始賽事卻已爭議不斷，除了明文要求30人球隊中「台港澳球員不少於10人」，

網傳CBP已有5隊，其中有球隊的Logo與中職中信兄弟相似度高，受到網友熱議。但在中國媒體報導或CPB官方宣傳中，目前並沒有這5隊的資料。

綜合新華社等中國媒體報導，CPB中國棒球城市聯賽在9月28日宣布成立，是中國棒球邁向市場化、商業化的重要探索，預計從2026年開始，用3年時間推動中國棒球職業化。

根據CPB在社群平台小紅書的官方宣傳，球隊架構為30人，「本土球員不少於10人、台港澳球員不少於10人，外籍球員人數不設限」。

本土球員透過10至11月在多個城市的線下測試會進行選拔，11月底在選秀大會上由俱樂部指定挑選並簽約。但官方未說明台港澳球員的選擇機制。

近日網傳CPB已有5支球隊，其中「上海兄弟隊」Logo上的Brothers字樣和大象圖示，與中職中信兄弟Logo非常相似，引發許多台灣網友不滿，中信育樂公司也已回覆，若有相關侵權也將採取必要措施。傳聞還包括，5支球隊中就有3支由台企贊助。

不過，無論是中國媒體報導或是CPB官方宣傳，都沒有這5支隊伍的資料。根據官方報導，CPB聯賽會先行邀請4家俱樂部加盟，以短期賽會制為試點，逐漸向全年度主客場制的職業級聯賽賽季過渡。

根據規劃，CPB在2026賽季的立春聯賽將於2026年1月9日至2月1日在廣東省中山國際棒壘球中心進行。4支球隊將以賽會制五輪常規賽、三戰兩勝制總決賽的賽制，進行為期近1個月的賽事。

有關本土球員的選拔，目前已在深圳、上海、北京舉行線下測試會，接下來還會在成都、廈門及深圳舉行。

棒球 中信兄弟 中職

相關新聞

中職／李吳永勤去年戰力外→今年進步獎 悍將隊史集滿10座進步獎

中華職棒今天舉辦年度頒獎典禮，揭曉三大獎，首先開獎的最佳進步獎花落富邦悍將隊李吳永勤，從前一年戰力外名單到今年站上頒獎台...

中職／蔡其昌預告2026三大改革 CPB來襲呼喊團結

中華職棒頒獎典禮今天在高雄舉行，聯盟會長蔡其昌今天致詞時預告明年三大改變，一是推出App、二是精進裁判、三是測試Trac...

中職／黃子鵬提出FA說有過掙扎 對落腳球隊地理位置沒有任何排斥

樂天桃猿隊投手黃子鵬提出自由球員申請，做出這項決定，他說還是有過掙扎，畢竟與這些教練、隊友相處很長一段時間。對於下一份合...

中職／蘇智傑跟進林岱安行使FA！ 獅隊端複數年合約爭取留下

統一獅隊捕手林岱安今天宣告行使自由球員權利，外野手蘇智傑也跟進行使FA，獅隊已提出複數年合約，盼兩位主力戰將能留隊。 獅隊領隊蘇泰安表示，球團尊重林岱安和蘇智傑行使權益，球團將積極爭取兩位選手留

中職／球季後終於感到累 陳傑憲談明年經典賽：不敢保證

去年球季結束後參加兩項大型國際賽事，陳傑憲今年仍努力撐完整季，並獲得外野手金手套獎四連霸肯定，手腕傷勢透過休賽季進行治療...

中職／看林安可、徐若熙挑戰日職 吳念庭：給他們一點時間

中華職棒今天球季結束後，味全龍隊徐若熙、統一獅隊林安可都行使旅外自由球員權利，也都有日職球隊關注，從日職返台的吳念庭向外...

