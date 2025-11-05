快訊

中職／守備率寫生涯新高 江坤宇每年都要成為更好的自己

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
中信兄弟江坤宇。報系資料照
中信兄弟江坤宇。報系資料照

中信兄弟隊游擊手江坤宇今年再次囊括最佳十人、金手套游擊獎項，感受到棒球之路學無止境，他仍立下目標，每一年都要成為更好的自己。

江坤宇今年守備率0.990，在票選中獲得46人全員給滿分「5分」，成為本季唯一總和230分的金手套，也是史上第一位金手套6連霸的內野手；最佳十人江坤宇則是在游擊防區5連霸，超越林智勝在2006至09年締造的4連霸。

「棒球有很多東西、永遠都學不完。」江坤宇認為雖然改寫紀錄，但仍希望讓自己能夠更進步，要在攻守兩端都能穩定，需要將打擊、守備分開來看。

江坤宇在游擊金手套獎不僅連霸，今年守備率更寫下生涯新高，扣除新人年外幾乎年年都是上升曲線，江坤宇認為連霸首先是要身體健康，「自己設定的目標，一直是要比去年的自己更好，超越去年的自己。」

今年兄弟在台灣大賽失利，江坤宇坦言自己心情比較低落，這段時間先讓自己冷靜一下，收拾心情再出發，「不得不說，樂天表現比我們好。檢討過後審視一下自己各方面課題，繼續努力面對準備球季。」

江坤宇 棒球 林智勝

相關新聞

中職／黃子鵬提出FA說有過掙扎 對落腳球隊地理位置沒有任何排斥

樂天桃猿隊投手黃子鵬提出自由球員申請，做出這項決定，他說還是有過掙扎，畢竟與這些教練、隊友相處很長一段時間。對於下一份合...

中職／蘇智傑跟進林岱安行使FA！ 獅隊端複數年合約爭取留下

統一獅隊捕手林岱安今天宣告行使自由球員權利，外野手蘇智傑也跟進行使FA，獅隊已提出複數年合約，盼兩位主力戰將能留隊。 獅隊領隊蘇泰安表示，球團尊重林岱安和蘇智傑行使權益，球團將積極爭取兩位選手留

中職／球季後終於感到累 陳傑憲談明年經典賽：不敢保證

去年球季結束後參加兩項大型國際賽事，陳傑憲今年仍努力撐完整季，並獲得外野手金手套獎四連霸肯定，手腕傷勢透過休賽季進行治療...

中職／看林安可、徐若熙挑戰日職 吳念庭：給他們一點時間

中華職棒今天球季結束後，味全龍隊徐若熙、統一獅隊林安可都行使旅外自由球員權利，也都有日職球隊關注，從日職返台的吳念庭向外...

中職／高塩將樹入圍新人王不抱期待 「台鋼9局看到林詩翔就game over」

統一獅隊大齡菜鳥高塩將樹今年成為牛棚要角，一舉以25次中繼成功奪得中繼王，也入圍年度新人王，但談到這座獎項，他不抱期待，...

中職／最終戰守住雙榜領先擊退陳晨威 李凱威坦言只敢聽轉播

味全龍隊李凱威今年打下大豐收賽季，安打王、盜壘王的入手，是他首度抱回非票選類獎項，回想賽季最後一天當觀眾看陳晨威威脅雙榜...

