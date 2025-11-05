聽新聞
中職／守備率寫生涯新高 江坤宇每年都要成為更好的自己
中信兄弟隊游擊手江坤宇今年再次囊括最佳十人、金手套游擊獎項，感受到棒球之路學無止境，他仍立下目標，每一年都要成為更好的自己。
江坤宇今年守備率0.990，在票選中獲得46人全員給滿分「5分」，成為本季唯一總和230分的金手套，也是史上第一位金手套6連霸的內野手；最佳十人江坤宇則是在游擊防區5連霸，超越林智勝在2006至09年締造的4連霸。
「棒球有很多東西、永遠都學不完。」江坤宇認為雖然改寫紀錄，但仍希望讓自己能夠更進步，要在攻守兩端都能穩定，需要將打擊、守備分開來看。
江坤宇在游擊金手套獎不僅連霸，今年守備率更寫下生涯新高，扣除新人年外幾乎年年都是上升曲線，江坤宇認為連霸首先是要身體健康，「自己設定的目標，一直是要比去年的自己更好，超越去年的自己。」
今年兄弟在台灣大賽失利，江坤宇坦言自己心情比較低落，這段時間先讓自己冷靜一下，收拾心情再出發，「不得不說，樂天表現比我們好。檢討過後審視一下自己各方面課題，繼續努力面對準備球季。」
