中職／以為要結婚才走得到紅毯 張閔勛奪最佳十人譜寫勵志故事

今年最勵志的個人獎之一，樂天桃猿隊捕手張閔勛的最佳十人捕手獎絕對榜上有名，今天團隊以總冠軍身分出席頒獎典禮，他也以最佳捕手之姿與會，是他想都想不到的體驗，「我本來以為自己要走到紅地毯，只有結婚可以走得到。」

張閔勛本季打出破繭而出賽季，在最佳十人捕手票選勝出，也入圍最佳進步獎，今天穿上深色為底、帶有藍色花紋的西裝帥氣出席。

張閔勛透露，自己是偏好穿亮色的西裝，像是白色、杏色，但今年全隊一起來，有規定以深色為主，但其中還是偷藏一點自己的私心，「雖然是深色，還是刻意挑個有亮點的，低調的奢華，畢竟什麼時候可以上來頒獎台不知道，希望今天可以好好享受。」

張閔勛坦言，以前覺得自己與頒獎典禮無緣，以為要走紅地毯，要自己結婚才有機會，今年收下這座獎，自己在開獎當天收到一堆恭喜簡訊還很納悶，「想說恭喜什麼？」他說雖然先前媒體陸續和他提過有機會，但自己沒有多想，最終開獎是自己首度獲獎，「很開心啦，算是豐收的一年，豐收指的不只是自己拿到什麼個人獎，球隊拿到冠軍意義更大。」