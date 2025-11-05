聽新聞
中職／謝謝Takao給我翅膀！林詩翔領結藏巧思
拿下救援王、入圍新人王的台鋼雄鷹隊投手林詩翔今天來到頒獎典禮，脖子上的領結吸引目光，那是依照球隊吉祥物Takao尾羽的造型設計，林詩翔說：「是他給我一對翅膀，讓我飛。」
今年球季開始前，林詩翔並沒有想過能夠參加頒獎典禮，回顧2022年落選是生涯最低潮時刻，「那時候懷疑自己，要怎麼爬起來」，到2023年再次參加中職選秀獲得雄鷹指名，甚至成為球隊今年的終結者，以30次救援成功鞏固個人獎項。
林詩翔要感謝全體教練團，包含總教練洪一中給予機會，投手教練横田久則的指導幫助自己突破低潮期，還有隊友在自己遇到危機時上來的談話，才有現在的自己。
「每一場壓力都很大。」林詩翔說：「勝負有時就差那一球，球隊勝利取決於我有沒有關門成功，自己有沒有專注投那顆球。」至於輸球時怎麼調整心態？林詩翔說：「就睡覺，明天還有比賽，這場完就準備下一場。」
每次從澄清湖主場走上投手丘時，不僅有隊友自製燈光秀，門口更都由Takao幫忙開啟「雞籠」，林詩翔參加頒獎典禮特別請球團協助，製作Takao尾羽造型的領結，林詩翔說：「每次上場他都幫我開門，想要帶著他一起來。」
林詩翔今年的穩定表現也讓他進入新人王最終名單，透露有特別準備得獎感言，「因為怕自己沒有講好，要感謝的人太多了，準備很久，怕到時會卡詞。」
