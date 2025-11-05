中職／黃子鵬提出FA說有過掙扎 對落腳球隊地理位置沒有任何排斥

樂天桃猿隊投手黃子鵬提出自由球員申請，做出這項決定，他說還是有過掙扎，畢竟與這些教練、隊友相處很長一段時間。對於下一份合約，他不預設立場，包括地理位置也沒有偏好，「我沒有任何排斥，主要還是要看與經紀公司討論後的結果。」

今年至今「文化幫」已有黃子鵬、林安可（旅外FA），以及尚未正式公告的蘇智傑，確定提出FA申請。黃子鵬與林安可交情頗好，但他說彼此不會聊到這些，「對方做的決定，就是給予支持。」

決定提出FA，黃子鵬說職棒打到現在，會想要知道自己在市場上的價值，「這是得來不易的機會，這輩子可能就這次機會。」他說這是重大的決定，過程勢必會有掙扎，「很謝謝球團一直以來的照顧，畢竟相處最久的還是這些教練與隊友。」

黃子鵬表示，第一次的FA，新合約中自己在意的優先順序、相關細節，自己需要再好好衡量一下怎樣對自己最好，也還需要和經紀公司討論。至於地理位置，他直言：「我沒有任何排斥。」