中職／看林安可、徐若熙挑戰日職 吳念庭：給他們一點時間
中華職棒今天球季結束後，味全龍隊徐若熙、統一獅隊林安可都行使旅外自由球員權利，也都有日職球隊關注，從日職返台的吳念庭向外界呼籲，「給他們多一點時間，相信他們可以站穩一整季。」
徐若熙在投手丘上的宰制級表現，今年球季不斷吸引美職、日職球探到場關注，其中日職軟銀、火腿、歐力士隊都有球團高層為他來台。
林安可今年3成18打擊率僅次於吳念庭，23轟、73分打點都是聯盟第三，傳出日職西武、養樂多、巨人、軟銀隊都有興趣。
曾效力西武隊的吳念庭被問到此事，他認為台灣球員能夠去日職發展是好事，「希望安可可以打好一點。」不過就像自己去年從日職返台一樣，他認為可能需要一些時間去適應不同文化，「希望大家不要用放大鏡去檢視，給他們多一點時間。」
