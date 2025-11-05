聽新聞
0:00 / 0:00
中職／高塩將樹入圍新人王不抱期待 「台鋼9局看到林詩翔就game over」
統一獅隊大齡菜鳥高塩將樹今年成為牛棚要角，一舉以25次中繼成功奪得中繼王，也入圍年度新人王，但談到這座獎項，他不抱期待，「應該是林詩翔吧！」在他眼中，「台鋼9局看到他，應該就game over了。」
高塩將樹本季成為獅隊不可或缺的牛棚戰力，也在年度獎項上突圍，今天穿上西裝出席頒獎典禮是新鮮的體驗，他笑說：「之前只參加過學校的頒獎典禮。」
回顧今年球季，高塩將樹表示，球季中沒想到自己的數據、紀錄，只想著為球隊貢獻，得獎是意外的感覺，今天有準備好講稿，但掛心一件事，「怕大家會聽不懂我說什麼。」
以36歲之齡踏入職棒，高塩將樹譜寫勵志故事，他對此則說：「雖然36歲比較高齡，但穿上球衣後，和年紀沒有關係，職棒是實力的世界。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言