中職／高塩將樹入圍新人王不抱期待 「台鋼9局看到林詩翔就game over」

統一獅隊大齡菜鳥高塩將樹今年成為牛棚要角，一舉以25次中繼成功奪得中繼王，也入圍年度新人王，但談到這座獎項，他不抱期待，「應該是林詩翔吧！」在他眼中，「台鋼9局看到他，應該就game over了。」

高塩將樹本季成為獅隊不可或缺的牛棚戰力，也在年度獎項上突圍，今天穿上西裝出席頒獎典禮是新鮮的體驗，他笑說：「之前只參加過學校的頒獎典禮。」

回顧今年球季，高塩將樹表示，球季中沒想到自己的數據、紀錄，只想著為球隊貢獻，得獎是意外的感覺，今天有準備好講稿，但掛心一件事，「怕大家會聽不懂我說什麼。」

以36歲之齡踏入職棒，高塩將樹譜寫勵志故事，他對此則說：「雖然36歲比較高齡，但穿上球衣後，和年紀沒有關係，職棒是實力的世界。」