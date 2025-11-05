中職／吳念庭奪三大獎期待子承父業 參戰經典賽「有方向」

返台打球第二年，台鋼雄鷹隊吳念庭今年大豐收，不僅喜獲麟兒，還收穫打擊王、三壘手金手套、三壘手最佳十人，對於是否參戰明年經典賽則賣個關子「我們保持聯絡」。

2023年日職賽季結束後退出西武獅球團，吳念庭曾向球迷喊話，希望把好表現在台灣繼續呈現給球迷看，2024年加盟台鋼雄鷹第一年受到傷勢影響，到今年的完整賽季大爆發，豪取三項大獎。

吳念庭表示，能夠在第二個中職球季就拿下打擊王非常開心，「有幻想過全壘打王，打棒球的人應該都有想過，但自己不是個料，至少打擊是我擅長的範圍。」至於明年要不要拚全壘打王，他也笑說：「先打3支好了，全壘打王隨緣。」

對吳念庭來說最難的地方也是開季遇到的傷勢，感謝防護團隊的幫助，讓自已能夠在球季中、後段拉抬成績，達到打席數規定。

今年球季吳念庭成為人父，也感受到責任感上身，「想要做小朋友的榜樣，不能像以前那樣嬉皮笑臉。」對於培養下一代成為球員也給予肯定答案，「我會想，阿公（吳復連）也會想，我應該不用做什麼，阿公會幫他。」

吳念庭日前才剛到日本結束訓練返台，備戰明年球季之外，對於3月的經典賽也有意願，「身體允許的話，就會參加。」雖然名單尚未出爐，「大概有個方向，就保持聯絡。」