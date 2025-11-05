快訊

中職／吳念庭奪三大獎期待子承父業 參戰經典賽「有方向」

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
中華職棒年度頒獎典禮，台鋼雄鷹隊吳念庭。記者蘇志畬／攝影
中華職棒年度頒獎典禮，台鋼雄鷹隊吳念庭。記者蘇志畬／攝影

返台打球第二年，台鋼雄鷹吳念庭今年大豐收，不僅喜獲麟兒，還收穫打擊王、三壘手金手套、三壘手最佳十人，對於是否參戰明年經典賽則賣個關子「我們保持聯絡」。

2023年日職賽季結束後退出西武獅球團，吳念庭曾向球迷喊話，希望把好表現在台灣繼續呈現給球迷看，2024年加盟台鋼雄鷹第一年受到傷勢影響，到今年的完整賽季大爆發，豪取三項大獎。

吳念庭表示，能夠在第二個中職球季就拿下打擊王非常開心，「有幻想過全壘打王，打棒球的人應該都有想過，但自己不是個料，至少打擊是我擅長的範圍。」至於明年要不要拚全壘打王，他也笑說：「先打3支好了，全壘打王隨緣。」

對吳念庭來說最難的地方也是開季遇到的傷勢，感謝防護團隊的幫助，讓自已能夠在球季中、後段拉抬成績，達到打席數規定。

今年球季吳念庭成為人父，也感受到責任感上身，「想要做小朋友的榜樣，不能像以前那樣嬉皮笑臉。」對於培養下一代成為球員也給予肯定答案，「我會想，阿公（吳復連）也會想，我應該不用做什麼，阿公會幫他。」

吳念庭日前才剛到日本結束訓練返台，備戰明年球季之外，對於3月的經典賽也有意願，「身體允許的話，就會參加。」雖然名單尚未出爐，「大概有個方向，就保持聯絡。」

相關新聞

中職／黃子鵬提出FA說有過掙扎 對落腳球隊地理位置沒有任何排斥

樂天桃猿隊投手黃子鵬提出自由球員申請，做出這項決定，他說還是有過掙扎，畢竟與這些教練、隊友相處很長一段時間。對於下一份合...

中職／蘇智傑跟進林岱安行使FA！ 獅隊端複數年合約爭取留下

統一獅隊捕手林岱安今天宣告行使自由球員權利，外野手蘇智傑也跟進行使FA，獅隊已提出複數年合約，盼兩位主力戰將能留隊。 獅隊領隊蘇泰安表示，球團尊重林岱安和蘇智傑行使權益，球團將積極爭取兩位選手留

中職／球季後終於感到累 陳傑憲談明年經典賽：不敢保證

去年球季結束後參加兩項大型國際賽事，陳傑憲今年仍努力撐完整季，並獲得外野手金手套獎四連霸肯定，手腕傷勢透過休賽季進行治療...

中職／看林安可、徐若熙挑戰日職 吳念庭：給他們一點時間

中華職棒今天球季結束後，味全龍隊徐若熙、統一獅隊林安可都行使旅外自由球員權利，也都有日職球隊關注，從日職返台的吳念庭向外...

中職／高塩將樹入圍新人王不抱期待 「台鋼9局看到林詩翔就game over」

統一獅隊大齡菜鳥高塩將樹今年成為牛棚要角，一舉以25次中繼成功奪得中繼王，也入圍年度新人王，但談到這座獎項，他不抱期待，...

中職／最終戰守住雙榜領先擊退陳晨威 李凱威坦言只敢聽轉播

味全龍隊李凱威今年打下大豐收賽季，安打王、盜壘王的入手，是他首度抱回非票選類獎項，回想賽季最後一天當觀眾看陳晨威威脅雙榜...

