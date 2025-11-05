快訊

中職／「外野三鬼」2人提FA 陳傑憲祝福也小羨慕

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
統一獅隊昔日「外野三鬼」。 聯合報系資料照
統一獅隊昔日「外野三鬼」。 聯合報系資料照

統一獅隊昔日「外野三鬼」中，林安可、蘇智傑都在今年分別行使旅外、國內自由球員權利，陳傑憲一方面給予祝福，也感到球隊的戰力損失，「我自己是沒有機會啦。」

陳傑憲表示，很感謝球隊以長約簽下他，也代表這輩子沒有提出FA的機會，「加減有點羨慕啦，他們有機會是好事，知道自己的身價在哪裡，也會真心希望他們有好的發展。」

作為統一獅隊一員，陳傑憲認為少了這兩位主力選手一定對戰力有影響，「朋友角度思考是祝福他們的，一個是旅外FA，能夠提出是少數，他的努力證明自己是可以旅外的；智傑也是一直累積出賽、年資，用自己的能力證明有這個資格去執行。」

對於蘇智傑行使自由球權利，陳傑憲並不意外，「我是他的話，我也會行使，他想要去知道自己的價值在哪裡，打球就是要往更好的薪資、環境去，我相信也是因為有其他隊詢問他才會提，表示他的能力受到大家肯定。」

獅隊今年還有捕手林岱安也提出行使自由球員，陳傑憲表示，對捕手來說，這是大家願意爭取的對象，也是球隊的主力，相信大家都有看到他的價值，「我也很祝福三位隊友，希望他們都往更好的方向，如果又回歸統一的話，那就更棒了。」

