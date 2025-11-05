中職／「天網」守出346次守備機會新猷 郭天信許願還想更多
味全龍隊郭天信今年把守備位置守成「全外野手」，346次守備機會破中職史上外野紀錄，放眼明年球季，他不在意這項數字看起來有點累，反而希望可以再推高。
中信兄弟隊岳政華去年外野出賽117場，累積321次守備機會，原為單年外野手最多守備機會紀錄；郭天信過去單年最多守備機會為2023年的310次，今年進度一路超前，連球迷都虧他的位置不是中外野、右外野或左外野，就是「外野手」，包括中左外野、中右外野都是他的轄區，最終以346次締造聯盟史上單季最多外野守備機會紀錄。
郭天信表示，今年也是季中聽記者提起後，才注意到這項紀錄，「可以打破也是滿開心，有一個小目標，看以後有沒有機會可以再推高。」談到本季守備的成長，他則說是心態方面，「今年不必要的狀況減少很多，失誤也降低比較多，這是滿重要的一個點。」
郭天信首度帶著兒子肉肉參與頒獎典禮，他笑說本來擔心不受控所以沒打算要帶，但老婆還是希望讓兒子一起參與，「想讓我兒子看爸爸領獎。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言