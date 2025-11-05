快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

中職／「天網」守出346次守備機會新猷 郭天信許願還想更多

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
味全龍隊郭天信領取外野手金手套。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊郭天信領取外野手金手套。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊郭天信今年把守備位置守成「全外野手」，346次守備機會破中職史上外野紀錄，放眼明年球季，他不在意這項數字看起來有點累，反而希望可以再推高。

中信兄弟隊岳政華去年外野出賽117場，累積321次守備機會，原為單年外野手最多守備機會紀錄；郭天信過去單年最多守備機會為2023年的310次，今年進度一路超前，連球迷都虧他的位置不是中外野、右外野或左外野，就是「外野手」，包括中左外野、中右外野都是他的轄區，最終以346次締造聯盟史上單季最多外野守備機會紀錄。

郭天信表示，今年也是季中聽記者提起後，才注意到這項紀錄，「可以打破也是滿開心，有一個小目標，看以後有沒有機會可以再推高。」談到本季守備的成長，他則說是心態方面，「今年不必要的狀況減少很多，失誤也降低比較多，這是滿重要的一個點。」

郭天信首度帶著兒子肉肉參與頒獎典禮，他笑說本來擔心不受控所以沒打算要帶，但老婆還是希望讓兒子一起參與，「想讓我兒子看爸爸領獎。」

郭天信 中信兄弟 中職

延伸閱讀

中職／金手套獎得主出爐 江坤宇史上首位6連霸內野手

中職／悍將5連勝！終結1871天的渴 回新莊挑戰隊史紀錄

中職／打線不見郭天信只是輪休非關機 2龍將爭個人獎拚到底

中職／葉總、鋒總眉來眼去有原因 改判讓悍將得利兩人一起嚇到

相關新聞

中職／蘇智傑跟進林岱安行使FA！ 獅隊端複數年合約爭取留下

統一獅隊捕手林岱安今天宣告行使自由球員權利，外野手蘇智傑也跟進行使FA，獅隊已提出複數年合約，盼兩位主力戰將能留隊。 獅隊領隊蘇泰安表示，球團尊重林岱安和蘇智傑行使權益，球團將積極爭取兩位選手留

中職／球季後終於感到累 陳傑憲談明年經典賽：不敢保證

去年球季結束後參加兩項大型國際賽事，陳傑憲今年仍努力撐完整季，並獲得外野手金手套獎四連霸肯定，手腕傷勢透過休賽季進行治療...

中職／最終戰守住雙榜領先擊退陳晨威 李凱威坦言只敢聽轉播

味全龍隊李凱威今年打下大豐收賽季，安打王、盜壘王的入手，是他首度抱回非票選類獎項，回想賽季最後一天當觀眾看陳晨威威脅雙榜...

中職／球員工會已在討論桃猿食宿風波 吉力吉撈直言小聯盟都住得更好

樂天桃猿隊省錢經營球隊，今年屢屢燒上媒體版面，近期地獄級宿舍、便當又成話題，身為球員工會理事長的吉力吉撈．鞏冠坦言工會已...

中職／上海兄弟是冒牌兄弟 中信育樂：若有侵權將採取必要措施

中國棒球城市聯賽（CPB）球隊「上海兄弟」引發台灣球迷激烈不滿聲浪，外界質疑究竟與中信集團有無關係，中信育樂公司對此聲明...

中職／高塩將樹入圍新人王不抱期待 「台鋼9局看到林詩翔就game over」

統一獅隊大齡菜鳥高塩將樹今年成為牛棚要角，一舉以25次中繼成功奪得中繼王，也入圍年度新人王，但談到這座獎項，他不抱期待，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。