聽新聞
0:00 / 0:00
中職／球季後終於感到累 陳傑憲談明年經典賽：不敢保證
去年球季結束後參加兩項大型國際賽事，陳傑憲今年仍努力撐完整季，並獲得外野手金手套獎四連霸肯定，手腕傷勢透過休賽季進行治療，至於明年的經典賽，陳傑憲說：「不敢保證能不能參加，但心裡是很想參與的。」
回顧這漫長的賽季，陳傑憲從去年11月參加中華隊拿下世界12強棒球賽冠軍，到今年3月經典賽資格賽取得門票，賽季中也出賽104場，敲出85支安打、打擊率2成77，167次守備機會，161次刺殺、6次助殺，繳出完美守備率1.000。
陳傑憲表示，很開心去年能夠幫助中華隊奪冠，也有機會接了這些代言，球季的當下其實很開心、很充實，到球季結束後才感覺到疲勞，「忽然發現我好久沒有休息了。」
只不過，陳傑憲也感受到12強奪冠為中職帶來的影響，進場球迷比過去增加許多，「這次中華隊的選手的努力，讓球迷回歸到中職，相信數據都看得到，我是抱持著感恩的心，感謝球迷願意相信我們中職球員，來看我們打球。」
陳傑憲也趁著休賽季讓自己身心好好休息，也治療手腕的傷勢，他說：「強迫自己暫停了兩個禮拜，現在開始做一些重訓，先充實、累積肌肉，把自己的身體練得更健康，銜接12月開始的技術訓練。」
休賽季的安排是以明年球季為準，至於3月開打的經典賽，陳傑憲表示，目前名單尚未公布，但如果有進入名單，自己內心會想要打，「至於身體能不能打，因為還沒有到技術測試，還不敢保證，我希望我的身體能夠趕快養好，去面對明年的球季。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言