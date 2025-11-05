快訊

中職／最終戰守住雙榜領先擊退陳晨威 李凱威坦言只敢聽轉播

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
味全龍隊李凱威。本報資料照片

味全龍隊李凱威今年打下大豐收賽季，安打王、盜壘王的入手，是他首度抱回非票選類獎項，回想賽季最後一天當觀眾看陳晨威威脅雙榜，讓他也笑說：「不敢直視」、「只敢聽轉播」。

李凱威過去在二壘就是金手套、最佳十人常客，今年不同的是在安打榜、盜壘榜的勝出，更刺激的是由於龍隊的賽程先落幕，而對手陳晨威還有一場比賽，他必須當觀眾靜待結果，當天樂天桃猿、統一獅隊之戰還一路打到延長10局，給了陳晨威第6打席的機會。

「我有看比賽，但不敢直視，就一邊陪小孩玩，一邊聽轉播。」李凱威還原當天觀戰心情，他坦言得知獅隊是蒙德茲先發後，就覺得應該有機會守住，「他的球不好打，牽制也不錯，想說應該至少會有一個。」眼看打到延長賽，讓他的心也開始揪起來，「想說不會吧！希望趕快得分，不要讓比賽延續下去，還要讓晨威多打幾次，剛好第6打席又有安打，滿緊張的。」

李凱威坦言，今年也是打到中後段，才開始覺得安打王有些機會，最終真的入手，讓他形容是不可思議的一年；明年目標希望可以再次挑戰安打王。

至於盜壘王，他有自知之明，「盜壘本來就不是我想像內，是因為今年有意識好像快到百盜了，想說今年多跑一點，明年可以輕鬆一點，畢竟今年也是靠次數（盜壘嘗試）贏晨威，真的要和他比這個有很大難度。」

有趣的是，喜歡紫色的李凱威，過去多次喊話要在頒獎典禮挑戰高調的紫色禮服，但屢屢在最後選擇其他更保守的西裝，今年本來真的要穿了，但前一年在台北店家物色好的西裝，今年因典禮改到高雄，高雄這邊的西服店沒挑到，最終還是只能作罷，穿上一件深色帶有紅色紋路點綴的西裝，讓陳傑憲也大讚低調中有巧思，很符合李凱威的個性。

