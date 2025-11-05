聽新聞
0:00 / 0:00
中職／球員工會已在討論桃猿食宿風波 吉力吉撈直言小聯盟都住得更好
樂天桃猿隊省錢經營球隊，今年屢屢燒上媒體版面，近期地獄級宿舍、便當又成話題，身為球員工會理事長的吉力吉撈．鞏冠坦言工會已在討論此事，「身為球員，會希望我們可以有個好的職業環境、不用去擔心。」被問到過去在小聯盟時期的吃住會有這麼差嗎？他直言：「沒有」。
猿隊本季風波不斷，季初先因選手飲食由熱炒店準備油泡茄子、紅蘿蔔佐塑膠片等離譜菜色掀起熱議，球團雖允諾改善，仍在季中再度被踢爆食物中有蒼蠅、活蛆。
光是單季兩度伙食問題燒上媒體版面，已經堪稱職業運動奇觀，冠軍加身後，二軍地獄等級住宿、便當開闢新戰場，設備簡陋且周遭環境複雜，宿舍僅有收費50元的投幣式洗衣機，而球團對此回應竟是有球場的洗衣機可以用，都讓外界質疑樂天究竟還有沒有心思經營球隊。
吉力吉撈．鞏冠表示，球員工會已在討論此事，目前還沒有結果，「討論之後，再看後續動作該怎麼做。」他提到，目前各國職棒環境已有很高標準可以學習，美日韓職球隊對選手都很好，職棒發展到現在，以球員立場，當然會希望整體環境可以更好，「這個新聞出來，是每個球員都不樂意看到的。」
吉力吉撈．鞏冠以味全龍隊舉例，宿舍都有管理員，讓選手可以住得安全，這是很重要的事，「吃的、住的方面，老闆都很用心。」他過去有旅美經歷，小聯盟生活也以刻苦聞名，但被問到小聯盟待遇有沒有這麼差，他毫不猶豫說：「沒有，像印地安人是自己把宿舍蓋起來，裝潢都遠遠超過這樣（樂天桃猿）。」
吉力吉撈．鞏冠表示，希望球隊可以對球員更好、更安全，「球員也不只有自己，還有老婆、家人，他們也會看這些細節有沒有做好。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言