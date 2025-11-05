快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／球員工會已在討論桃猿食宿風波 吉力吉撈直言小聯盟都住得更好

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
球員工會理事長吉力吉撈。記者余承翰／攝影
球員工會理事長吉力吉撈。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊省錢經營球隊，今年屢屢燒上媒體版面，近期地獄級宿舍、便當又成話題，身為球員工會理事長的吉力吉撈鞏冠坦言工會已在討論此事，「身為球員，會希望我們可以有個好的職業環境、不用去擔心。」被問到過去在小聯盟時期的吃住會有這麼差嗎？他直言：「沒有」。

猿隊本季風波不斷，季初先因選手飲食由熱炒店準備油泡茄子、紅蘿蔔佐塑膠片等離譜菜色掀起熱議，球團雖允諾改善，仍在季中再度被踢爆食物中有蒼蠅、活蛆。

光是單季兩度伙食問題燒上媒體版面，已經堪稱職業運動奇觀，冠軍加身後，二軍地獄等級住宿、便當開闢新戰場，設備簡陋且周遭環境複雜，宿舍僅有收費50元的投幣式洗衣機，而球團對此回應竟是有球場的洗衣機可以用，都讓外界質疑樂天究竟還有沒有心思經營球隊。

吉力吉撈．鞏冠表示，球員工會已在討論此事，目前還沒有結果，「討論之後，再看後續動作該怎麼做。」他提到，目前各國職棒環境已有很高標準可以學習，美日韓職球隊對選手都很好，職棒發展到現在，以球員立場，當然會希望整體環境可以更好，「這個新聞出來，是每個球員都不樂意看到的。」

吉力吉撈．鞏冠以味全龍隊舉例，宿舍都有管理員，讓選手可以住得安全，這是很重要的事，「吃的、住的方面，老闆都很用心。」他過去有旅美經歷，小聯盟生活也以刻苦聞名，但被問到小聯盟待遇有沒有這麼差，他毫不猶豫說：「沒有，像印地安人是自己把宿舍蓋起來，裝潢都遠遠超過這樣（樂天桃猿）。」

吉力吉撈．鞏冠表示，希望球隊可以對球員更好、更安全，「球員也不只有自己，還有老婆、家人，他們也會看這些細節有沒有做好。」

樂天桃猿 鞏冠 吉力吉撈

延伸閱讀

棒球／桃園職棒交流賽 桃猿主力林立、梁家榮將參賽

中職／獅隊不只林安可要旅外 林岱安也行使FA權利

中職／上海兄弟是冒牌兄弟 中信育樂：若有侵權將採取必要措施

中職／上海兄弟隊徽太像中信兄弟球迷怒 蔡其昌：半年多前就注意到

相關新聞

中職／蘇智傑跟進林岱安行使FA！ 獅隊端複數年合約爭取留下

統一獅隊捕手林岱安今天宣告行使自由球員權利，外野手蘇智傑也跟進行使FA，獅隊已提出複數年合約，盼兩位主力戰將能留隊。 獅隊領隊蘇泰安表示，球團尊重林岱安和蘇智傑行使權益，球團將積極爭取兩位選手留

中職／球季後終於感到累 陳傑憲談明年經典賽：不敢保證

去年球季結束後參加兩項大型國際賽事，陳傑憲今年仍努力撐完整季，並獲得外野手金手套獎四連霸肯定，手腕傷勢透過休賽季進行治療...

中職／最終戰守住雙榜領先擊退陳晨威 李凱威坦言只敢聽轉播

味全龍隊李凱威今年打下大豐收賽季，安打王、盜壘王的入手，是他首度抱回非票選類獎項，回想賽季最後一天當觀眾看陳晨威威脅雙榜...

中職／球員工會已在討論桃猿食宿風波 吉力吉撈直言小聯盟都住得更好

樂天桃猿隊省錢經營球隊，今年屢屢燒上媒體版面，近期地獄級宿舍、便當又成話題，身為球員工會理事長的吉力吉撈．鞏冠坦言工會已...

中職／上海兄弟是冒牌兄弟 中信育樂：若有侵權將採取必要措施

中國棒球城市聯賽（CPB）球隊「上海兄弟」引發台灣球迷激烈不滿聲浪，外界質疑究竟與中信集團有無關係，中信育樂公司對此聲明...

中職／「外野三鬼」2人提FA 陳傑憲祝福也小羨慕

統一獅隊昔日「外野三鬼」中，林安可、蘇智傑都在今年分別行使旅外、國內自由球員權利，陳傑憲一方面給予祝福，也感到球隊的戰力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。