中職／球員工會已在討論桃猿食宿風波 吉力吉撈直言小聯盟都住得更好

樂天桃猿隊省錢經營球隊，今年屢屢燒上媒體版面，近期地獄級宿舍、便當又成話題，身為球員工會理事長的吉力吉撈．鞏冠坦言工會已在討論此事，「身為球員，會希望我們可以有個好的職業環境、不用去擔心。」被問到過去在小聯盟時期的吃住會有這麼差嗎？他直言：「沒有」。

猿隊本季風波不斷，季初先因選手飲食由熱炒店準備油泡茄子、紅蘿蔔佐塑膠片等離譜菜色掀起熱議，球團雖允諾改善，仍在季中再度被踢爆食物中有蒼蠅、活蛆。

光是單季兩度伙食問題燒上媒體版面，已經堪稱職業運動奇觀，冠軍加身後，二軍地獄等級住宿、便當開闢新戰場，設備簡陋且周遭環境複雜，宿舍僅有收費50元的投幣式洗衣機，而球團對此回應竟是有球場的洗衣機可以用，都讓外界質疑樂天究竟還有沒有心思經營球隊。

吉力吉撈．鞏冠表示，球員工會已在討論此事，目前還沒有結果，「討論之後，再看後續動作該怎麼做。」他提到，目前各國職棒環境已有很高標準可以學習，美日韓職球隊對選手都很好，職棒發展到現在，以球員立場，當然會希望整體環境可以更好，「這個新聞出來，是每個球員都不樂意看到的。」

吉力吉撈．鞏冠以味全龍隊舉例，宿舍都有管理員，讓選手可以住得安全，這是很重要的事，「吃的、住的方面，老闆都很用心。」他過去有旅美經歷，小聯盟生活也以刻苦聞名，但被問到小聯盟待遇有沒有這麼差，他毫不猶豫說：「沒有，像印地安人是自己把宿舍蓋起來，裝潢都遠遠超過這樣（樂天桃猿）。」

吉力吉撈．鞏冠表示，希望球隊可以對球員更好、更安全，「球員也不只有自己，還有老婆、家人，他們也會看這些細節有沒有做好。」