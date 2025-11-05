快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

韓職／400轟重砲名將朴炳鎬宣布退休 19年職業生涯畫下句點

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國強打朴炳鎬宣布退休。 美聯社
韓國強打朴炳鎬宣布退休。 美聯社

韓國職棒傳奇強打朴炳鎬近期宣布高掛球衣，結束19年職業生涯，朴炳鎬本季出賽77場擊出15發全壘打、打擊率1成99，根據《韓聯社》報導，他將以教練身分回歸老東家培證英雄。

朴炳鎬於2005年加盟LG雙子開啟職棒生涯，2011年被交易至耐克森英雄後開始展現長程砲火，2014、15連續兩季達成單季50轟壯舉，讓他在2016年挑戰美國職棒，加盟雙城隊。

旅美期間朴炳鎬僅在2016年升上大聯盟，出賽62場敲出12轟、貢獻24分打點，打擊率僅1成91。2017年整季都在小聯盟3A，他在2018年選擇放棄剩餘兩年650萬美元合約，返回韓國，在當時引發熱議。

回到韓職朴炳鎬先後效力老東家耐克森英雄（後更名培證英雄）、KT巫師，近兩年加入三星獅，並於今年季後宣布退休。生涯擊出418支全壘打名列KBO史上第四，1244分打點排史上第10，曾兩度獲得年度MVP，累計六座全壘打王為韓職史上最多。此外，朴炳鎬曾參加兩屆世界棒球12強賽、2023年經典賽等國際賽事，為國家隊常客。

韓職 朴炳鎬

相關新聞

中職／蘇智傑跟進林岱安行使FA！ 獅隊端複數年合約爭取留下

統一獅隊捕手林岱安今天宣告行使自由球員權利，外野手蘇智傑也跟進行使FA，獅隊已提出複數年合約，盼兩位主力戰將能留隊。 獅隊領隊蘇泰安表示，球團尊重林岱安和蘇智傑行使權益，球團將積極爭取兩位選手留

中職／球季後終於感到累 陳傑憲談明年經典賽：不敢保證

去年球季結束後參加兩項大型國際賽事，陳傑憲今年仍努力撐完整季，並獲得外野手金手套獎四連霸肯定，手腕傷勢透過休賽季進行治療...

中職／最終戰守住雙榜領先擊退陳晨威 李凱威坦言只敢聽轉播

味全龍隊李凱威今年打下大豐收賽季，安打王、盜壘王的入手，是他首度抱回非票選類獎項，回想賽季最後一天當觀眾看陳晨威威脅雙榜...

中職／球員工會已在討論桃猿食宿風波 吉力吉撈直言小聯盟都住得更好

樂天桃猿隊省錢經營球隊，今年屢屢燒上媒體版面，近期地獄級宿舍、便當又成話題，身為球員工會理事長的吉力吉撈．鞏冠坦言工會已...

中職／上海兄弟是冒牌兄弟 中信育樂：若有侵權將採取必要措施

中國棒球城市聯賽（CPB）球隊「上海兄弟」引發台灣球迷激烈不滿聲浪，外界質疑究竟與中信集團有無關係，中信育樂公司對此聲明...

中職／高塩將樹入圍新人王不抱期待 「台鋼9局看到林詩翔就game over」

統一獅隊大齡菜鳥高塩將樹今年成為牛棚要角，一舉以25次中繼成功奪得中繼王，也入圍年度新人王，但談到這座獎項，他不抱期待，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。