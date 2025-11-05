韓職／400轟重砲名將朴炳鎬宣布退休 19年職業生涯畫下句點

韓國職棒傳奇強打朴炳鎬近期宣布高掛球衣，結束19年職業生涯，朴炳鎬本季出賽77場擊出15發全壘打、打擊率1成99，根據《韓聯社》報導，他將以教練身分回歸老東家培證英雄。

朴炳鎬於2005年加盟LG雙子開啟職棒生涯，2011年被交易至耐克森英雄後開始展現長程砲火，2014、15連續兩季達成單季50轟壯舉，讓他在2016年挑戰美國職棒，加盟雙城隊。

旅美期間朴炳鎬僅在2016年升上大聯盟，出賽62場敲出12轟、貢獻24分打點，打擊率僅1成91。2017年整季都在小聯盟3A，他在2018年選擇放棄剩餘兩年650萬美元合約，返回韓國，在當時引發熱議。

回到韓職朴炳鎬先後效力老東家耐克森英雄（後更名培證英雄）、KT巫師，近兩年加入三星獅，並於今年季後宣布退休。生涯擊出418支全壘打名列KBO史上第四，1244分打點排史上第10，曾兩度獲得年度MVP，累計六座全壘打王為韓職史上最多。此外，朴炳鎬曾參加兩屆世界棒球12強賽、2023年經典賽等國際賽事，為國家隊常客。