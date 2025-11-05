快訊

中職／蘇智傑跟進林岱安行使FA！ 獅隊端複數年合約爭取留下

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇智傑(左)。聯合報系資料照
蘇智傑(左)。聯合報系資料照

統一獅隊捕手林岱安今天宣告行使自由球員權利，外野手蘇智傑也跟進行使FA，獅隊已提出複數年合約，盼兩位主力戰將能留隊。

獅隊領隊蘇泰安表示，球團尊重林岱安和蘇智傑行使權益，球團將積極爭取兩位選手留隊，並提出複數年約，選手的經紀公司與球團正在洽談中，期待兩人都能續留。

根據規定，林岱安全額轉隊費為540萬元或324萬加一名補償球員，蘇智傑全額轉隊費為945萬或567萬加一名補償球員。

林岱安曾拿下2屆捕手金手套，守備能力備受肯定。本季出賽69場，542局僅1次失誤，守備率0.998，盜壘阻殺率0.367。打擊方面，累積5轟17打點，打擊率0.208。

蘇智傑曾是聯盟頂尖強打，但近兩年受傷勢和球隊外野人材充足影響，上場機會減少。上季出賽70場，5轟24打點，打擊率0.252。如今林安可將挑戰旅外，蘇智傑成為獅隊需要留下的重要戰力。

統一獅 蘇智傑

相關新聞

中職／球季後終於感到累 陳傑憲談明年經典賽：不敢保證

去年球季結束後參加兩項大型國際賽事，陳傑憲今年仍努力撐完整季，並獲得外野手金手套獎四連霸肯定，手腕傷勢透過休賽季進行治療...

中職／最終戰守住雙榜領先擊退陳晨威 李凱威坦言只敢聽轉播

味全龍隊李凱威今年打下大豐收賽季，安打王、盜壘王的入手，是他首度抱回非票選類獎項，回想賽季最後一天當觀眾看陳晨威威脅雙榜...

中職／球員工會已在討論桃猿食宿風波 吉力吉撈直言小聯盟都住得更好

樂天桃猿隊省錢經營球隊，今年屢屢燒上媒體版面，近期地獄級宿舍、便當又成話題，身為球員工會理事長的吉力吉撈．鞏冠坦言工會已...

中職／上海兄弟是冒牌兄弟 中信育樂：若有侵權將採取必要措施

中國棒球城市聯賽（CPB）球隊「上海兄弟」引發台灣球迷激烈不滿聲浪，外界質疑究竟與中信集團有無關係，中信育樂公司對此聲明...

中職／吳念庭奪三大獎期待子承父業 參戰經典賽「有方向」

返台打球第二年，台鋼雄鷹隊吳念庭今年大豐收，不僅喜獲麟兒，還收穫打擊王、三壘手金手套、三壘手最佳十人，對於是否參戰明年經...

