中職／蘇智傑跟進林岱安行使FA！ 獅隊端複數年合約爭取留下
統一獅隊捕手林岱安今天宣告行使自由球員權利，外野手蘇智傑也跟進行使FA，獅隊已提出複數年合約，盼兩位主力戰將能留隊。
獅隊領隊蘇泰安表示，球團尊重林岱安和蘇智傑行使權益，球團將積極爭取兩位選手留隊，並提出複數年約，選手的經紀公司與球團正在洽談中，期待兩人都能續留。
根據規定，林岱安全額轉隊費為540萬元或324萬加一名補償球員，蘇智傑全額轉隊費為945萬或567萬加一名補償球員。
林岱安曾拿下2屆捕手金手套，守備能力備受肯定。本季出賽69場，542局僅1次失誤，守備率0.998，盜壘阻殺率0.367。打擊方面，累積5轟17打點，打擊率0.208。
蘇智傑曾是聯盟頂尖強打，但近兩年受傷勢和球隊外野人材充足影響，上場機會減少。上季出賽70場，5轟24打點，打擊率0.252。如今林安可將挑戰旅外，蘇智傑成為獅隊需要留下的重要戰力。
