聽新聞
0:00 / 0:00
中職／獅隊不只林安可要旅外 林岱安也行使FA權利
中華職棒今年自由球員市場很熱鬧，繼黃子鵬之後，林岱安也宣告行使自由球員權利，作為統一獅隊雙主戰捕手之一，林岱安的動向也受到注目。
中職今年符合自由球員資格的名單中，統一獅隊有外野手蘇智傑、捕手林岱安入列，領隊蘇泰安日前表示，已經與兩人洽談新合約中。
林岱安曾兩度拿下捕手金手套獎與一次最佳十人獎，2022年與獅隊簽下3年複數年約，內容為2022年月薪33萬、2023年月薪37萬、2024年月薪40萬，今年月薪則為36萬。
據了解，市場上已經有球隊在關注林岱安，獅隊今年還有林安可行使旅外自由球員資格，若一次少掉兩位主力戰將，戰力將出現缺口。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言