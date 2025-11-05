中職／獅隊不只林安可要旅外 林岱安也行使FA權利

中華職棒今年自由球員市場很熱鬧，繼黃子鵬之後，林岱安也宣告行使自由球員權利，作為統一獅隊雙主戰捕手之一，林岱安的動向也受到注目。

中職今年符合自由球員資格的名單中，統一獅隊有外野手蘇智傑、捕手林岱安入列，領隊蘇泰安日前表示，已經與兩人洽談新合約中。

林岱安曾兩度拿下捕手金手套獎與一次最佳十人獎，2022年與獅隊簽下3年複數年約，內容為2022年月薪33萬、2023年月薪37萬、2024年月薪40萬，今年月薪則為36萬。

據了解，市場上已經有球隊在關注林岱安，獅隊今年還有林安可行使旅外自由球員資格，若一次少掉兩位主力戰將，戰力將出現缺口。