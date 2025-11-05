棒球／桃園職棒交流賽 桃猿主力林立、梁家榮將參賽

2025年桃園職棒交流賽將於7日至9日舉行，樂天桃猿隊公布交流賽名單，主力球員林立、梁家榮都在陣中，將率隊迎戰日韓兩支頂級職棒勁旅樂天金鷲及KT巫師隊。

「2025亞洲職棒交流賽」將於11月7日至9日在樂天桃園棒場舉行，中職年度總冠軍樂天桃猿將分別於8日與日職樂天金鷲交手、9日迎戰韓職KT巫師隊。

桃猿隊今天公布參賽名單，由當家球星林立與內野主力梁家榮領銜，林立是中職近年具代表性的強打之一，在攻守兩端都是桃猿不可或缺的核心人物，具一棒扭轉戰局的長打火力與優秀的跑壘判斷，是全隊進攻的發動機，國際賽經驗豐富的林立交流賽要以隊長身分傳承經驗、展現領導力，帶領年輕球員們感受日韓職棒的強度。

梁家榮在剛結束的中職總冠軍賽（台灣大賽）中有穩定表現，也是球隊奪冠關鍵人物之一；此外，今年同樣有參與總冠軍賽的野手林政華、何品室融、鍾玉成、許賀捷也在名單中，新生代捕手宋嘉翔亦入列，盼藉面對不同國家職棒等級打者的機會，進一步提升捕手技術和心理層面。

投手方面，關鍵中繼戰力莊昕諺擁有優異的球威和高抗壓性，將帶著國際賽與總冠軍賽經驗迎戰，多名在例行賽和季後賽表現亮眼的投手，包括賴胤豪、陳柏豪、陳克羿、王志煊等人也都有參賽，期待藉由國際交流提升競技水平。