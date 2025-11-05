快訊

中央社／ 台北5日電
樂天桃猿隊公布交流賽名單，主力球員林立將參戰。記者余承翰／攝影
2025年桃園職棒交流賽將於7日至9日舉行，樂天桃猿隊公布交流賽名單，主力球員林立、梁家榮都在陣中，將率隊迎戰日韓兩支頂級職棒勁旅樂天金鷲及KT巫師隊。

「2025亞洲職棒交流賽」將於11月7日至9日在樂天桃園棒場舉行，中職年度總冠軍樂天桃猿將分別於8日與日職樂天金鷲交手、9日迎戰韓職KT巫師隊。

桃猿隊今天公布參賽名單，由當家球星林立與內野主力梁家榮領銜，林立是中職近年具代表性的強打之一，在攻守兩端都是桃猿不可或缺的核心人物，具一棒扭轉戰局的長打火力與優秀的跑壘判斷，是全隊進攻的發動機，國際賽經驗豐富的林立交流賽要以隊長身分傳承經驗、展現領導力，帶領年輕球員們感受日韓職棒的強度。

梁家榮在剛結束的中職總冠軍賽（台灣大賽）中有穩定表現，也是球隊奪冠關鍵人物之一；此外，今年同樣有參與總冠軍賽的野手林政華、何品室融、鍾玉成、許賀捷也在名單中，新生代捕手宋嘉翔亦入列，盼藉面對不同國家職棒等級打者的機會，進一步提升捕手技術和心理層面。

投手方面，關鍵中繼戰力莊昕諺擁有優異的球威和高抗壓性，將帶著國際賽與總冠軍賽經驗迎戰，多名在例行賽和季後賽表現亮眼的投手，包括賴胤豪、陳柏豪、陳克羿、王志煊等人也都有參賽，期待藉由國際交流提升競技水平。

相關新聞

中職／上海兄弟是冒牌兄弟 中信育樂：若有侵權將採取必要措施

中國棒球城市聯賽（CPB）球隊「上海兄弟」引發台灣球迷激烈不滿聲浪，外界質疑究竟與中信集團有無關係，中信育樂公司對此聲明...

中職／「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟 蔡其昌：請中信球團說明

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打，其中一支球隊「上海兄弟」，據傳是中信集團贊助，其隊徽與「中信...

中職／獅隊不只林安可要旅外 林岱安也行使FA權利

中華職棒今年自由球員市場很熱鬧，繼黃子鵬之後，林岱安也宣告行使自由球員權利，作為統一獅隊雙主戰捕手之一，林岱安的動向也受...

棒球／桃園職棒交流賽 桃猿主力林立、梁家榮將參賽

2025年桃園職棒交流賽將於7日至9日舉行，樂天桃猿隊公布交流賽名單，主力球員林立、梁家榮都在陣中，將率隊迎戰日韓兩支頂...

棒球／台日高中棒球交流賽 甲子園冠軍隊王牌新垣有絃參賽

為強化台日棒球交流，中華棒協與日本高野連達成共識，將於12月25日至27日舉辦「台日高中棒球交流對抗賽」，今年夏季甲子園...

中職／上海兄弟隊徽太像中信兄弟球迷怒 蔡其昌：半年多前就注意到

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打，其中上海兄弟隊徽與中職中信兄弟相似，引發外界熱議。中華職棒會長蔡...

