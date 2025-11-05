快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／上海兄弟是冒牌兄弟 中信育樂：若有侵權將採取必要措施

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中國棒球城市聯賽（CPB）球隊「上海兄弟」引發台灣球迷激烈不滿聲浪。 截圖自CBL中國棒球聯賽社群
中國棒球城市聯賽（CPB）球隊「上海兄弟」引發台灣球迷激烈不滿聲浪。 截圖自CBL中國棒球聯賽社群

中國棒球城市聯賽（CPB）球隊「上海兄弟」引發台灣球迷激烈不滿聲浪，外界質疑究竟與中信集團有無關係，中信育樂公司對此聲明，球團與營運團隊對此事並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施。

中國棒球城市聯賽近日掀起網路熱議，不僅社群貼文圖片出現台北101，且其中一支球隊「上海兄弟」，撞名中華職棒中信兄弟隊，隊徽以頭戴「B」字母帽子的大象設計，也與兄弟近似，引發台灣球迷、兄弟球迷不滿，痛批「玷污兄弟精神」，而中信集團過去就贊助上海球隊，因此遭疑「上海兄弟」並非盜用商標的「山寨兄弟」，而是中信出資、合法授權使用兄弟名號。

網傳上海兄弟隊徽(左)、中信兄弟隊徽(右)。截圖自網路
網傳上海兄弟隊徽(左)、中信兄弟隊徽(右)。截圖自網路

中信育樂公司對此表示，「關於網傳有關『上海兄弟』相關內容，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施。中信育樂公司也在此重申，一定是以台灣利益及球迷為最優先考量。」

棒球 中華職棒 中信兄弟

延伸閱讀

中職／上海兄弟隊徽太像中信兄弟球迷怒 蔡其昌：半年多前就注意到

中職／「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟 蔡其昌：請中信球團說明

棒球／「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟 網痛批：吃相太難看

上海夜店提供現場登記結婚？網友：為了結婚率不擇手段

相關新聞

中職／上海兄弟是冒牌兄弟 中信育樂：若有侵權將採取必要措施

中國棒球城市聯賽（CPB）球隊「上海兄弟」引發台灣球迷激烈不滿聲浪，外界質疑究竟與中信集團有無關係，中信育樂公司對此聲明...

中職／「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟 蔡其昌：請中信球團說明

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打，其中一支球隊「上海兄弟」，據傳是中信集團贊助，其隊徽與「中信...

中職／桃猿二軍基地環境差 球迷到日本老闆貼文喊：開運鈔車啦

樂天桃猿隊在台灣大賽擊敗中信兄弟隊，奪下樂天集團接手後首座冠軍。樂天集團社長三木谷浩史日前在社群平台發文祝賀，但近期桃猿二軍宿舍簡陋和伙食問題再度浮上檯面，有不少球迷到社長貼文下的留言區請願，期盼給球

棒球／台日高中棒球交流賽 甲子園冠軍隊王牌新垣有絃參賽

為強化台日棒球交流，中華棒協與日本高野連達成共識，將於12月25日至27日舉辦「台日高中棒球交流對抗賽」，今年夏季甲子園...

中職／上海兄弟隊徽太像中信兄弟球迷怒 蔡其昌：半年多前就注意到

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打，其中上海兄弟隊徽與中職中信兄弟相似，引發外界熱議。中華職棒會長蔡...

日職／受惠山本由伸好表現 西武強投旅美價碼上看1.9億美元

根據《The Athletic》預測，西武獅隊投手今井達也有望與美職球團簽下長達八年，總額約1.9億美元（約59億台幣）合約，簽約價碼因山本由伸於世界大賽的優異成績，可能有所提升。 今井本季先發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。