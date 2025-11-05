中職／上海兄弟是冒牌兄弟 中信育樂：若有侵權將採取必要措施

中國棒球城市聯賽（CPB）球隊「上海兄弟」引發台灣球迷激烈不滿聲浪，外界質疑究竟與中信集團有無關係，中信育樂公司對此聲明，球團與營運團隊對此事並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施。

中國棒球城市聯賽近日掀起網路熱議，不僅社群貼文圖片出現台北101，且其中一支球隊「上海兄弟」，撞名中華職棒中信兄弟隊，隊徽以頭戴「B」字母帽子的大象設計，也與兄弟近似，引發台灣球迷、兄弟球迷不滿，痛批「玷污兄弟精神」，而中信集團過去就贊助上海球隊，因此遭疑「上海兄弟」並非盜用商標的「山寨兄弟」，而是中信出資、合法授權使用兄弟名號。

網傳上海兄弟隊徽(左)、中信兄弟隊徽(右)。截圖自網路

中信育樂公司對此表示，「關於網傳有關『上海兄弟』相關內容，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施。中信育樂公司也在此重申，一定是以台灣利益及球迷為最優先考量。」